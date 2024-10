Chi è Attilio Franzini: l’operaio travolto dall’Intercity a San Giorgio di Piano mentre era a lavoro

Si chiamava Attilio Franzini, aveva 47 anni e abitava a Formia (Latina), l’operaio che ha perso la vita nell’incidente sul lavoro avvenuto la scorsa notte a San Giorgio di Piano, nel Bolognese. L’uomo è stato travolto da un treno Intercity mentre era a lavoro. Era un tecnico specializzato della Salcef, impresa romana che ha in appalto da Rfi alcuni interventi di manutenzione sulle linee ferroviarie.

Secondo la ricostruzione della Polfer l’investimento ferroviario dell’operaio 47enne su un binario a San Giorgio di Piano (Bologna) è stato un incidente ed è avvenuto mentre stava lavorando. Attilio Franzini si sarebbe spostato al di fuori dall’area dove la circolazione dei treni era sospesa per via dei lavori in corso. Probabilmente non si è accorto dell’arrivo del treno. L’impatto è avvenuto attorno alle 4:30 di venerdì 4 ottobre. Ad investire il 46enne è stato un Intercity notte Roma-Trieste, che è ripartito verso le 7:30. La polizia giudiziaria sta ancora operando, coordinata dalla Procura.

Attilio Franzini aveva trovato da pochi mesi la stabilità lavorativa a lungo cercata con la ditta esterna che operava per conto della Rete Ferroviaria Italiana. In precedenza aveva svolto numerose occupazioni saltuarie. Da meccanico ad operatore per la gestione dei rifiuti fino a montatore di mobili.

A Formia viveva nel quartiere di Rio Fresco Scacciagalline. L’intera comunità si è stretta in queste ore al padre Gino e i suoi fratelli Emanuele e Andrea. Aveva perso la madre in giovane età. “Chiediamo la riapertura urgente del tavolo per ennesima strage di Stato. Brandizzo non è servito a nulla”. Lo afferma la Fillea-Cgil dopo la tragedia avvenuta a San Giorgio di Piano nel bolognese, in cui un ha perso la vita un operaio di una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di Rfi, investito da un treno lungo la linea Bologna -Venezia”.