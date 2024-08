Chi era Eleonora Paveri: ‘Trauma compatibile con la caduta da monopattino’, parla l’amico

Eleonora Paveri è morta per un grave trauma addominale, con emorragia interna, compatibile con la caduta dal monopattino su cui viaggiava nella notte tra sabato 3 e domenica 4 agosto a Pavia assieme a un’amica. Lo si legge in una nota della Procura in cui si precisa che “le indagini, anche di natura tossicologica, proseguono per compiutamente delineare gli esatti contorni della vicenda”.

Morte Eleonora Maria Paveri: ‘Emorragia interna compatibile con la caduta da monopattino’

Entrambe le giovani erano sul monopattino al momento dell’incidente con la vittima che potrebbe aver sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. La 18enne era ancora vigile quando è stata soccorsa poi è andata in arresto cardiaco. Nelle ore precedenti si era fatta strada l’ipotesi del malore di Eleonora Maria Paveri mentre era alla guida del monopattino. La sera di domenica con la sua amica si è ritrovata con la solita compagnia davanti al centro sociale Cazzamali di via Fratelli Cervi nella zona di Pavia Ovest. Una festa come tante altre volte.

Hanno ascoltato musica e bevuto qualcosa, ma senza esagerare garantiscono gli altri ragazzi. Eleonora a un certo punto si è allontanata in monopattino con l’amica. Sembra che siano andati a casa della 18enne: i suoi genitori erano in vacanza in Spagna. Poi sono risalite sul monopattino per tornare dagli altri ragazzi. Ma all’altezza di via Bonomi è avvenuto l’incidente che è costato la vita alla giovane.

“Ero con loro in piscina, abbiamo bevuto un po’. Ha deciso di prendere il monopattino con cui ha fatto l’incidente e le ho chiesto se era sicura di riuscire a guidarlo senza farsi male. Lei mi ha detto di sì, poi dopo un’ora mi è arrivata la chiamata della sorella che non le trovava più. Dovevano solo fare un giro e non sono più tornate” – ha riferito un amico a L’Estate in diretta. “Era una bravissima ragazza. Molta gente pensa che abbia assunto qualcosa. Non sono il tipo di persone che farebbero queste cose. Però stavano bene, se no l’avrei fermate. Parlavano vivaci come sempre. Lei era sempre sorridente e rispettosa. É una cosa che non ti aspetti. Cadi dal monopattino e non ci sei più”.

L’amico: ‘Abbiamo bevuto senza esagerare, stavano bene altrimenti le avrei fermate’

Eleonora Paveri usava il nickname Skylar sui social. Amava il rap italiano e inglese, in particolare modo Gemitaiz, i tatuaggi ei piercing e si considerava una persona affidabile, timida ma al tempo stesso aperta. Informazioni che aveva lasciato nero su bianco sull’app tellonym, dove altri utenti possono fare delle domande anonime. Sull’app si definisce una persona onesta, che spesso cerca di fare amicizia, dipendente dalla “nicotina” e sempre pronta a fare serata con gli amici: Cosa fai durante il week-end? “Bevo”.

Risposte che non necessariamente corrispondono alla realtà, ma che la ragazza ‘concedeva’ agli utenti anonimi attraverso l’app in voga tra i più giovani. Una domanda in particolare, dopo quanto è accaduto, assume un contorno macabro: Vorresti conoscere il giorno della tua morte? Le chiedevano due giorni fa. “No, assolutamente no” – la risposta di Eleonora .

Si faceva chiamare Skylar sui social: amava il rap, Gemitaz e i tatuaggi

Nel frattempo stanno migliorando le condizioni della ragazza di 17 anni caduta dal monopattino nella notte fra domenica e lunedì a Pavia insieme a Eleonora Paveri che invece è deceduta in ospedale. La ragazza, della frazione Cascine Calderari di Certosa, nella caduta ha riportato un lieve trauma cranico e diverse contusioni: sta meglio e presto tornerà a casa.