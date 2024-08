Pavia, trovata morta in strada con l’amica agonizzante dopo una festa: l’ipotesi delle sostanze

Una ragazza di 18 anni è stata trovata senza vita in strada in via Bonomi Ottavio a Pavia, l’amica è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico San Matteo, accanto alle due amiche e coetanee è stato trovato un monopattino, il mezzo utilizzato per rientrare a casa.

Dramma in un quartiere residenziale di Pavia: la 18enne non ce l’ha fatta, 17enne ricoverata con un trauma cranico

Secondo una prima ricostruzione stavano rientrando da una festa in un’abitazione in un quartiere residenziale di Pavia ovest. Il probabile incidente, secondo le prime informazioni, è avvenuto la scorsa notte intorno alle ore 2:00 nella notte tra lunedì 4 e domenica 5 agosto dietro l’Unes di via Fratelli Cervi. Un residente sembra abbia sentito un urlo. Sul posto sono arrivate le ambulanze dell’Agenzia regionale di emergenza che hanno provato a rianimare le due giovani sul posto per poi trasportarle al Policlinico San Matteo dove la 18enne è deceduta.

Rientravano in monopattino da una festa, esame tossicologico per verificare l’assunzione di sostanze

La 17enne, trovata in arresto cardiaco e trasportata in ospedale, ha riportato un trauma cranico. Non sarebbe in pericolo di vita. le condizioni restano gravi. Gli inquirenti non escludono che le due amiche possano aver assunto sostanze pericolose. Saranno gli esami tossicologici a far chiarezza su quest’aspetto. In strada non sono state rilevate tracce che possano far pensare ad un incidente stradale. Sulla vicenda sta indagando la questura di Pavia.