Collisione ultraleggeri Guidonia, morti due piloti: eroico Meneghello, evita di schiantarsi sui palazzi (VIDEO)

Stavano per entrare in fase di atterraggio i due ultraleggeri che sono andati in collisione per cause in corso d’accertamento poco dopo le 12 di martedì 7 marzo. Il veicolo del tenente colonnello Giuseppe Cipriano, istruttore di volo classe 1975, si è schiantato su un prato a Colle Fiorito, non lontano da via Longarina, mentre quello del maggiore Marco Meneghello ha finito la sua corsa su un’auto in sosta nel centro abitato di Guidonia, in provincia di Roma. Entrambi i piloti sono morti.

Purtroppo credo fossero anche due giovani avieri. La zona è Campo Fiorito comune di Guidonia dov’è l’aeroporto militare. pic.twitter.com/ydI15gb7dF — Pablo (@PIBE_) March 7, 2023

Gli esperti piloti dell’Aeronautica stavano effettuando un addestramento

Una manovra provvidenziale di Meneghello, il 46enne top gun di Legnago, ha evitato una strage. L’esperto pilota è riuscito ad evitare i palazzi prima di centrare la vettura in sosta. L’ultraleggero ha preso fuoco ma per fortuna in quel momento nessuno si trovava vicino all’apparecchio al momento dell’impatto fatale. Il proprietario ha raccontato di essere vivo per miracolo. Ero a 10 metri della macchina, l’aereo è cascato e io sono scappato. Fosse accaduto pochi secondi dopo ero dentro quell’automobile”. Un altro passante ha raccontato di aver assistito al momento dello schianto. “É caduto in maniera verticale tra le palazzine. Abbiamo tentato di salvare il pilota ma non c’è stato nulla da fare”.

Le due vittime appartenevano al 60esimo Stormo dell’Aeronauta militare. I quattro velivoli a elica erano decollati dall’aeroporto militare di Guidonia per una missione addestrativa pre-pianificata nelle campagne circostanti, è da chiarire per quale motivo si trovassero sul centro abitato. Gli altri due piloti sono atterrati regolarmente e saranno interrogati nelle prossime ore. “Erano piloti esperti, volavano su diversi mezzi” – ha riferito il generale dell’aeronautica Silvano Frigerio.

Marco Meneghello

Il maggiore Marco Meneghello si è schiantato su una vettura in sosta dopo aver evitato i palazzi a Guidonia



Nato a Legnago, in provincia di Verona, il 18 agosto 1977, Marco Meneghello era entrato in Aeronautica Militare nel 1999 con il 119° corso Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. Presso il 60° Stormo di Guidonia era pilota istruttore di volo sui velivoli: U208A, Aliante G103.

Aveva all’attivo 2600 ore di volo, effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali. Aveva presentato l’anno scorso al comune di Verona un progetto per avvicinare i giovani al volo. Un’iniziativa che aveva coinvolto un centinaio di studenti iscritti all’ultimo anno delle superiori. Anche la compagna di Meneghello era in Aeronautica.

Giuseppe Cipriano

Il tenente colonello Giuseppe Cipriano era istruttore con 6mila ore alle spalle

Il tenente colonnello Giuseppe Cipriano aveva compiuto 48 anni il 5 febbraio scorso. Era nato a Taranto ed era entrato in aeronautica nel 1996 dopo aver frequentato il 117simo corso Allievo ufficiale pilota di complemento. Cipriano era pilota istruttore sui velivoli U208A, Aliante G103, MB339-CD, con alle spalle 6mila ore di volo.

“Alla mamma Ginetta, al padre Peppuccio, ai fratelli Mario e Alessio, a tutti i suoi familiari, le mie condoglianze e quelle dell’intera comunità di Montalbano Jonico” – ha affermato Pietro Marrese, sindaco di Montalbano Jonico. Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta.