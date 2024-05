Come sta il poliziotto Christian Di Martino: 5 arresti cardiaci, accoltellato da 37enne con precedenti

Un poliziotto 35enne è stato accoltellato intorno alla mezzanotte nei pressi della stazione di Lambrate a Milano. La Polizia è intervenuta per un uomo che stava lanciando pietre contro i treni e aveva colpito alla testa una donna di 55 anni, portata all’ospedale Fatebenefratelli in condizioni non gravi.

Il vice ispettore Christian Di Martino è intervenuto per fermare un uomo che lanciava pietre contro i treni a Lambrate

L’uomo, il 37enne marocchino Hasan Hamis è stato stordito dal taser, ma ha comunque colpito con un coltello il 35enne con tre fendenti alla schiena. Il vice ispettore Christian Di Martino è stato trasportato in condizioni gravi all‘ospedale Niguarda dove è operato d’urgenza per la lesione di alcuni organi. É stato sedato dopo una serie di interventi che si sono conclusi alle 9:30 di giovedì 9 maggio. Le coltellate gli hanno lesionato organi interni e grandi vasi al torace e all’addome. Gli interventi all’ospedale Niguarda sono serviti per ridurre la grave emorragia interna e cercare di preservare gli organi lesionati. Durante l’operazione è andato 5 volte in arresto cardiaco.

Hasan Hamis l’ha colpito con 3 fendenti alla schiena, il poliziotto ha subito diverse operazioni per le gravi lesioni subite

Per via delle condizioni critiche, sono state usate quaranta sacche di sangue e trenta di plasma. Si trova nel reparto post operatorio dove le sue condizioni sono critiche ma stabili e rimane in prognosi riservata. É stato operato dal Trauma team dell’ospedale milanese da una équipe di medici specializzata in interventi d’urgenza.

”Quell’uomo lanciava come impazzito i sassi della massicciata del treno. Quando siamo arrivati ​​sul posto, aveva già colpito una signora alla testa e poi si è accanito su di noi, centrandoci più volte” – hanno riferito alcuni testimoni.

Il 37enne marocchino era stato recluso in carcere fino al 2023, il 5 maggio fermato per molestie ai passeggeri su un treno

I precedenti. Il marocchino Hasan Hamis è stato arrestato per tentato omicidio. Dagli accertamenti della Questura di Milano sono emersi numerosi precedenti a suo carico. Ha precedenti per rapina aggravata, furto, lesioni personali, stupefacenti e sequestro di persona e fu condannato per reati di droga e contro il patrimonio per i quali, dal 2013 al 2020. L’uomo risulta in Italia dal 2002 e ha vissuto in prevalenza tra la provincia di Napoli, Avellino e Caserta.

Dal 9 giugno 2020 al 4 luglio 2023 è stato recluso nel carcere di Ariano Irpino per rapina aggravata e lesioni personali. Il 5 maggio l’uomo è stato fermato dalla Polfer a bordo di un treno Italo, per aver molestato dei passeggeri, fatto scendere e controllato alla stazione di Bologna. Qui per lui è scattata la denuncia, dopo essere stato trovato in possesso di un rasoio.