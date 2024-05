X Factor, sarà rivoluzione con Giorgia alla conduzione: la nuova giuria

Rivoluzione in vista per la nuova edizione di X Factor con cambio della conduzione e new entry dai giudici. Il talent andrà in onda su Sky e Tv 8 con il contratto con l’emittente satellitare che è in scadenza con opzione per il 2025.

X Factor, Giorgia verso la conduzione del talent di Sky e Tv 8

Alla guida del programma non dovrebbe esserci Francesca Michielin. Secondo Il Fatto quotidiano Sky sarebbe vicinissima ad un’intesa di massima con Giorgia che negli ultimi mesi è stata protagonista della co-conduzione del Festival di Sanremo e di numerosi siparietti divertenti in Viva Rai 2 con Fiorello. Brillante, ironica oltre che voce d’autore della musica italiana.

Novità al banco dei giudici con Fedez, Dargen D’Amico e Ambra che non faranno parte del cast della nuova edizione del talent (con Morgan il rapporto si era chiuso durante i live). Tornerà in giuria l’apprezzato Manuel Agnelli, tra i volti più amati di X Factor, contre tre new entry: Paola Iezzi del duo artistico Paola e Chiara, Achille Lauro e Jake La Furia.

In giuria torna Manuel Agnelli, esordio per Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia

Dall’andamento della prossima edizione dipenderà anche il rinnovo del contratto con Sky con Nove Discovery che strizza l’occhio al talent. Per tale motivo la produzione intende procedere ad un restyling che potrebbe riguardare anche la formula di X Factor.