Coppia di sposi riceve i video inediti delle nozze nel Kent: disgustati da quello che scoprono

Non vedevano l’ora di vedere i filmati inediti del loro matrimonio ma quando gli sono stati consegnati dallo studio fotografico hanno fatto una scoperta che ha rovinato la magia del giorno più bello della loro vita. La disavventura è capitata ad una coppia di Faversham, nel Kent (Regno Unito).

Coppia di Faversham chiede il filmato del ballo delle nozze e scoprono che il fotografo ha insultato gli invitati

Lois Ghost-Adderley e il marito Lee, entrambi 28enni, hanno ricevuto un video inedito delle loro nozze da James David che includeva il linguaggio volgare del videomaker che ha apostrofato in maniera volgare quasi tutti gli invitati. La cerimonia è stata celebrata in campagna nell’agosto 2021 e poco dopo ha ricevuto il video che, però, non soddisfaceva a pieno gli sposini in quanto era tagliato e c’erano poche immagini che ritraevano i parenti.

Poco più di un anno dopo, nell’ottobre 2022, la coppia, che allora aspettava il loro primo figlio, è stata contattata dal signor David per informarli che avrebbe eliminato il loro video da un sito di condivisione. A questo punto Lois Ghost-Adderley e il marito hanno chiesto una clip importante che mancava dal filmato che era stato pubblicato. “Abbiamo chiesto il video del ballo e ci hanno detto che c’era e che 100 sterline in più potevano inviarci tutti i filmati. Avevamo già pagato 1.600 sterline”.

Le scuse dello studio fotografico, gli sposi: ‘Guardare il video non ha più lo stesso sapore’

Quando hanno finalmente visto il filmato sono rimasti spiazzati dai commenti volgari del videomaker James David mentre conversava con una sua collaboratrice. Lo studio fotografico non ha potuto far altro che scusarsi con la coppia del Kent per il deprecabile comportamento di chi si è occupato della realizzazione del filmato.

Per la coppia resta l’amaro in bocca di aver visto rovinato il momento più importante della loro vita dal comportamento poco professionale del fotografo. “Guardare il video non ha più lo stesso sapore“.