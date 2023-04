Ilary Blasi, contropiede vincente su Totti: la decisione del giudice civile e quell’intesa non accettata

Un passo falso o un autogol come l’hanno definito in molti. L’accordo consensuale che l’ex avvocato di Totti, Annamaria Bernardini De Pace, aveva proposto per chiudere la partita con Ilary Blasi non trovò la benedizione dell’ex capitano della Roma anche per il pressing di Noemi Bocchi che riteneva alta la somma di 12mila euro al mese (4mila per ogni figlio) e pare avesse suggerito un accordo sulla base di 6mila euro al mese.

La villa dell’Eur a Ilary Blasi, Totti dovrà versare un assegno di 12.500 euro al mese

La proposta di Annamaria Bernardini De Pace era stata accettata dal legale di Ilary Blasi, Alessandro Simeone, ma saltò tutto e l’avvocato dei vip decise di rinunciare l’incarico. Con sentenza provvisoria il giudice civile ha disposto che la villa dell’Eur andrà ad Ilary Blasi alla quale Francesco Totti dovrà versare un assegno di 12.500 euro oltre le spese scolastiche che dovrà coprire per il 75%.

Tutte le proposte avanzate da Totti, attraverso l’avvocato Antonio Conte, sono state rigettate. I figli più grandi, Chanel e Cristian, potranno vedere l’ex calciatore quando vorranno mentre la più piccola, Isabel, dovrà rispettare il calendario del tribunale. Un primo round che si è sostanzialmente chiuso in favore do Ilary Blasi che durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi ha punzecchiato più volte l’ex marito senza nominarlo.