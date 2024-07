Corsa dei tori a Pamplona, è subito caos: feriti e polemiche (VIDEO)

Sei persone sono rimaste ferite durante la tradizionale corsa dei tori che si svolge a Pamplona, in Spagna, per San Firmino. Un uomo spagnolo di 37 anni è uscito dall’impatto con lievi ferite, hanno detto i funzionari. In ospedale è finito anche un americano di 54 anni di New York.

Non solo, una donna ha presentato denuncia per violenza sessuale. Sono scattate immediatamente le indagini che hanno portato all’arresto di quattro persone domenica 7 luglio.

Pamplona, anche una cittadino americano è rimasto ferito durante la tradizionale corsa dei tori

I festeggiamenti, che andranno avanti per nove giorni, sono iniziati sabato 6 luglio quando migliaia di persone vestite con abiti bianchi e sciarpe rosse hanno riempito la piazza principale della città per il “chupinazo” – il petardo che lancia l’evento risalente al Medioevo. La corsa è diventata famosa in tutto il mondo dopo essere stata immortalata dallo scrittore americano Ernest Hemingway nel suo romanzo Fiesta nel 1926. I festeggiamenti prevedono concerti, processioni religiose e abbondanti quantità di vino.

🏃‍♂️🐂 Hoy en España 🇪🇸 vuelve nuestra fiesta más universal y se canta aquello de "7 de julio…#SanFermín"



📺 Imágenes del primer encierro de estos #Sanfermines2024 celebrado por las calles de #Pamplona



📽 @rtve pic.twitter.com/qbelDKl4gS — Embajada de España en Guatemala (@EmbajadaEspGTA) July 7, 2024

Ogni giorno alle 8:00 centinaia di partecipanti si lanciano in una pericolosa corsa di 850 metri, cercando di superare – o almeno evitare – sei pesanti tori da combattimento attraverso le strette strade del centro città. Durante l’intensa “corsa dei tori”, che dura meno di tre minuti, i corridori cercano di avvicinarsi il più possibile agli animali diretti verso l’arena di Pamplona, dove nel pomeriggio si svolgono le corride.

La folle corsa per evitare 6 pesanti tori

L’edizione di quest’anno ha visto il giorno di San Firmino cadere di domenica, consentendo un’affluenza maggiore rispetto a quando il giorno del santo è feriale. Può partecipare chiunque abbia compiuto 18 anni. Ogni anno decine di persone vengono ferite, anche se la maggior parte si tratta di lesioni derivanti da cadute o calpestio da parte degli animali. Dal 1911 a oggi, si sono registrati anche 16 decessi, l’ultimo nel 2009.