Custonaci, strage sulla Provinciale 16: 6 morti in uno scontro frontale

Strage della strada nel trapanese con due famiglie distrutte in un violento scontro frontale verificatosi sulla Provinciale 16 all’altezza di Custonaci, lungo il rettilineo Lentina. Un tratto di strada che collega le località balneari di San Vito Lo Capo e Macari e che più volte è stato teatro di incidenti mortali.

Incidente mortale Custonaci: nel violento impatto sul rettilineo Lentina morte 6 persone, gravissima 34enne

Il tragico sinistro si è verificato intorno alle 19 di domenica 26 marzo con alcuni testimoni che hanno raccontato di aver udito un boato al momento dell’impatto di una Fiat Doblò con un’Alfa 159. Sei le persone che hanno perso la vita nello scontro mentre un’altra è stata ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Antonio di Trapani. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno impiegato ore per estrarre le vittime dall’ammasso di lamiere in cui erano ridotte le due vetture. I carabinieri della locale compagnia sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Cinque delle sei vittime viaggiavano sul monovolume della Fiat. Si tratta di Matteo Cataldo e Anna Rosa Romancino (70 anni, di Palermo), Maria Grazia Ficarra (66 anni, anche lei palermitana), Matteo Schiera (67 anni, di Carini, in provincia di Palermo) e Danilo Cataldo, 45 anni, di Palermo. L’impatto non ha dato scampo a Vincenzo Cipponeri, 45enne di Custonaci, che probabilmente era alla guida dell’Alfa 159. La 34enne Maria Pia Giambona, che era era al suo fianco, è l’unica sopravvissuta ma le sue condizioni sono definite preoccupanti dai medici.

Una delle auto coinvolte nell’incidente mortale a Custonaci

I Vigili del fuoco hanno impiegato ore per estrarre i corpi, i nomi delle vittime

Straziante il momento dell’arrivo all’ospedale Sant’Antonio di Trapani dei familiari delle 6 persone decedute nell’incidente di Custonaci. Su Facebook il cordoglio del primo cittadino del comune siciliano: “Il sindaco Giuseppe Morfino a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Custonaci esprime profondo cordoglio per il tragico incidente stradale avvenuto a Custonaci. Siamo attoniti e sotto shock la nostra città è a lutto per una tragedia che ha spezzato sette vite. Alle famiglie delle vittime esprimo la vicinanza di tutta la città di Custonaci”.