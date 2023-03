Gnonto finisce nel mirino degli haters per la 10 azzurra, sfottò e insulti anche dopo l’infortunio

Sfottò, prese in giro e meme spesso di pessimo gusto. La decisione di assegnare la maglia numero 10 a Wilfried Gnonto è diventata fonte di ispirazioni per chi usa i social per insultare e denigrare.

Mancini affida la 10 a Gnonto, web in subbuglio

L’attaccante del Leeds Utd è stato preso di mira dagli haters ancora prima di scendere in campo con la maglia azzurra nel match contro Malta valido per le qualificazione a Euro 2024. Per Gnonto anche la beffa visto che ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco dopo 22 minuti di gioco per infortunio (al suo posto è entrato Grifo).

Non meno teneri i giudizi dopo il ko con alcuni utenti che hanno ipotizzato che fosse il segno del destino per aver “profanato” una maglia che in passato è stata indossata da Rivera, Baggio, Totti e Del Piero. Tweet e post che in alcuni casi hanno preso di mira il calciatore sull’aspetto fisico.

L’attaccante del Leeds preso di mira per l’aspetto fisico, commenti pesanti anche dopo l’infortunio

Non solo critiche, in tanti hanno preso le difese di Gnonto sottolineando che prima si chiede di dare spazio ai giovani salvo poi osteggiarli pesantemente. Per la cronaca l’Italia di Mancini ha superato Malta con il punteggio di 2 a 0 con i gol di Retegui e Pessina.