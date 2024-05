Vannacci contestato a Napoli: ‘Non vogliamo persone che sdoganano linguaggio di odio’

“A Vannacci vogliamo dire che fascisti come lui, persone che sdoganano un linguaggio di odio e violenza estrema solo per correre alle europee e guadagnare voti, non avranno mai spazio in questa città”. A spiegarlo è Jonathan, del gruppo Che fatt pride, tra i promotori della contestazione avvenuta a Napoli in occasione della presentazione del libro “Il mondo al contrario” di Roberto Vannacci.

Proteste per Vannacci a Napoli

‘Le loro politiche in Italia e in Europa sono per noi inaccettabili’

“Dove c’è ancora resistenza, e vogliamo dire che un linguaggio del genere, le loro politiche, in Italia come in Europa, sono per noi inaccettabili”. Durante la protesta, animata dallo slogan “Cacciamolo”, e che ha visto la partecipazione della comunità Lgbtqi+, sono stati esposti anche cartelli con il nome di Vannacci e la scritta ” Napoli ti vuole vedere a testa in giù“. Da piazza del Plebiscito, dove si erano riuniti, i contestatori hanno raggiunto il lungomare di Napoli , parzialmente chiuso al passaggio pedonale, a pochi metri di distanza dal teatro Iav, dove si è tenuta la presentazione del volume di Vannacci . Proprio qui sono stati allontanati dalle forze dell’ordine prima che si avvicinino al teatro.

” Vannacci aggiunge Jonathan è un generale in politica, la storia ci insegna che i militari in politica non portano mai cose buone. Già solo il fatto che lui si candidi è molto preoccupante” – spiega invece Davide. “Parliamo di un omofobo, un sessista, che ha espresso posizioni irricevibili. Noi crediamo che non abbia diritto di parola nella nostra città”.

La rivolta della comunità Lgbtqi+

“Chi predica odio, dice che gli omosessuali non sono normali, chi vorrebbe classi separati per le persone con disabilità, per quanto ci riguarda dovrebbe sparire da questa campagna elettorale, e non ci sorprende che lui abbia trovato spazio nella Lega Nord, la formazione più a destra in questo momento nel Paese insieme a Fratelli d’Italia”.