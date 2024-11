Daniela Rosati trovata morta dal padre sulle scale di casa ad Arpino

Sarà l’esame del medico legale a confermare se siano state naturali le cause del decesso di Daniela Rosati, di 51 anni, insegnante di sostegno trovata morta la mattina di domenica 10 novembre. Il corpo era dietro al portone d’accesso all’abitazione di famiglia in località Vano Scaffa ad Arpino, in provincia di Frosinone, in fondo alle scale e prima di raggiungere gli alloggi.

Daniela Rosati sarebbe stata stroncata da un malore dopo aver salutato il fidanzato e aperto il portone per rientrare in casa

È stato il padre a fare la terribile scoperta intorno alle 7:00. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, la donna era rientrata intorno alle due della notte dopo una serata trascorsa in compagnia del fidanzato, un professionista di Isola Liri. Una volta chiuso il portone ha avuto la forza di fare le scale e poi si è accasciata.

Il padre ha dato l’allarme al 118 ma l’intervento dei sanitari è stato inutile: hanno solo potuto constatare il decesso, collocandolo nelle cinque ore precedenti. In località Vano Scaffa sono intervenuti anche i carabinieri, hanno ricostruito la serata della donna ed hanno rimesso un’informativa al sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Frosinone.

La 51enne lavorava come insegnante di sostegno in una scuola di Colli

Il magistrato ha disposto il trasferimento della salma presso la sala Mortuaria dell’ospedale di Cassino dove nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia. Dovrà stabilire se è stata una tragedia o sia accaduto altro. Daniela Rosati lavorava come insegnante di sostegno in una scuola di Colli, frazione di Monte San Giovanni Campano. Choc e sconcerto ad Arpino per la morte improvvisa dell’insegnante di sostegno.