Malore dopo la pizza con i genitori: dimesso dal pronto soccorso, Leonardo muore a 12 anni ad Anagni

Sarà l’esame del medico legale a stabilire le cause del decesso di Leonardo Manicuti, il bambino di 12 anni morto nella notte nella casa di famiglia in località Tufano ad Anagni dopo un malore avuto nelle ore precedenti ed essere stato dimesso dal Pronto Soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone.

Leonardo Manicuti ha accusato il primo malore dopo essere andato a mangiare una pizza con i genitori

Leonardo era figlio unico e frequentava la scuola media in uno degli istituti della città dei papi: si è sentito male nella serata di domenica 30 giugno dopo essere stato in pizzeria con i genitori. Sono stati loro ad accompagnarlo in ospedale e qui il bambino è stato visitato senza registrare condizioni che destassero una particolare preoccupazione. Secondo alcune versioni si è sentito meglio dopo avere vomitato ed al termine degli esami di rito è tornato a casa. Leonardo è andato a dormire e la madre è stata al suo fianco.

Nella notte il malore fatale dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso: disposta l’autopsia

Nella notte, intorno alle 3:00, il ragazzino si è alzato dal letto per andare in bagno e qui è svenuto. È stata la madre a soccorrerlo e a chiamare il medico di famiglia. I sanitari del 118 hanno raggiunto immediatamente l’abitazione in località Tufano, ad Anagni, ed hanno tentato il possibile per rianimare il bambino ma tutto è risultato inutile. I carabinieri hanno rimesso un’informativa alla Procura della Repubblica di Frosinone che ha disposto un esame medico legale con cui stabilire le cause del decesso. Non si esclude la possibilità di un problema cardiaco congenito mai notato prima.