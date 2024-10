Davide Piccinali, il medico scomparso ritrovato a Vicenza: la gioia del fratello

È stato ritrovato a Vicenza Davide Piccinali, il 39enne medico specializzando del San Raffaele di Milano, bresciano di nascita, che era scomparso da venerdì. Ad annunciarlo all’Ansa è stato il fratello Dario. “È a Vicenza, si era registrato in un hotel. Siamo insieme e sta bene” ha detto Dario Piccinali, il fratello del medico bresciano.

Davide Piccinali è stato ritrovato in un hotel a Vicenza, il fratello: ‘Sta bene, siamo insieme’

Di Davide Piccinali non si avevano notizie da giovedì 3 ottobre. Il medico aveva finito il turno di lavoro in ospedale ed aveva fatto perdere le sue tracce. “Non aveva problemi sul lavoro e seppur non è una persona che si confronta molto, a noi familiari è sembrato tranquillo e sereno come sempre”. I primi a lanciare l’allarme sono stati i colleghi medici che venerdì mattina non l’hanno visto presentarsi al lavoro.

I familiari del medico bresciano si sono recati con la Polizia di Stato nell’appartamento che Piccinali ha preso in affitto in via Clitumno, vicino a via Padova, ma non l’hanno trovato. Da quel momento è scattato il tam tam con gli appelli dei familiari e degli amici. Tante le segnalazioni in poche ore fino alla lieta notizia del ritrovamento di Piccinali in un hotel di Vicenza.