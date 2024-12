Donna incinta accoltellata per 14 volte in Florida per la mancia troppo bassa dopo la consegna della pizza

Una addetta alle consegne di pizze a domicilio ha accoltellato per quattordici volte una donna incinta, a causa della sua mancia considerata insufficiente. É successo in un motel in Florida. Brianna Alvelo, 22 anni, è stata incriminata per tentato omicidio, violazione di domicilio con arma, sequestro di persona e aggressione aggravata.

La 22enne Brianna Alvelo arrestata dopo aver accoltellato la cliente incinta perché le aveva dato due dollari di mancia

La vittima è una donna, che con il fidanzato e la figlia di lei di cinque anni stavano alloggiando in un motel a Kissimmee, a sud di Orlando, per festeggiare un compleanno. La coppia aveva ordinato una pizza. Alvelo ha fatto la consegna, per un totale di 33 dollari. La donna le ha dato 50 dollari, chiedendo il resto, ma la ragazza non aveva da cambiare. Allora la donna aveva cercato tagli più piccoli, finendo per darle due dollari di mancia.

Dopo qualche minuto, la donna ha sentito bussare con violenza alla porta, ha aperto e si è trovata di fronte la ragazza delle pizze e un uomo, tutti e due con indosso una mascherina nera sul volto. I due hanno costretto la donna a rientrare in camera. Lui aveva un revolver argentato e ha ordinato al fidanzato della donna di andare in bagno.

La donna ha bussato nuovamente alla porta della cliente e l’ha aggredita con un complice, l’uomo è riuscito a fuggire

La ragazza delle consegne ha estratto un coltellino. Secondo la denuncia fatta dalla vittima, la ragazza ha provato a rapinarla, dopo aver preso un orologio Nintendo alla figlia. Da lì è nata una colluttazione. A quel punto Alvelo ha accoltellato la donna quattordici volte, con ferite al torace, alle braccia, alle gambe e all’addome, per poi scappare.

La vittima ha scoperto in ospedale, durante la visita, di essere incinta. Alvelo è stata arrestata con una cauzione di 55 mila dollari. L’uomo non è stato ancora identificato. Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dovrebbero fornire altre prove agli investigatori.