Elia Caroccia precipita per 80 metri e muore a Roccamandolfi: aperta inchiesta, choc e dolore a Nocera Inferiore

Un’escursione fatale in uno dei posti più suggestivi del Matese. La 32enne Elia Caroccia, ha perso la vita domenica 20 agosto dopo essere precipitata per 80 metri in una ripida scarpata mentre percorreva un sentiero adiacente il ponte tibetano di Roccamandolfi.

Elia Caroccia stava percorrendo il sentiero adiacente al ponte tibetano di Roccamandolfi

L’allarme è scattato intorno alle 13:30 quando la donna originaria di Nocera Inferiore è prima scivolata lungo un sentiero vicino il ponte e poi precipitata in una scarpata molto ripida in mezzo alla fitta vegetazione. Diverse le squadre del Soccorso Alpino arrivate in zona insieme alla postazione territoriale del 118 di Bojano.

La salma, dopo le operazioni di recupero del Soccorso Alpino e Speleologico del Molise e dei vigili del fuoco di Isernia, è stata trasportata all’obitorio del capoluogo di provincia molisano. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Isernia. Elia Caroccia era in vacanza con il fidanzato, di origini casertane, che le ha dedicato un commosso pensiero. “Ti voglio ricordare così, con questo bel sorriso. Ti amo e ti amerò per sempre”.

La 32enne era in compagnia del fidanzato: ‘Ti voglio ricordare con questo bel sorriso’, il cordoglio del sindaco di Nocera Inferiore

Il sindaco Paolo De Maio e l’amministrazione comunale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, “si stringono” insieme alla città “alla famiglia Caroccia per la tragica scomparsa della giovane Elia .

Ci uniamo al loro dolore, nella speranza che Elia possa riposare in pace “, scrive sui social il primo cittadino ricordando la tragedia avvenuta nella giornata di domenica 20 agosto a Roccamandolfi, in provincia di Isernia.