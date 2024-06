Emanuele Filiberto di Savoia sull’autonomia differenziata: ‘Per me l’Italia è una’

“Io non ho visto contestazioni. Personalmente le adoro perché sono come i leoni da tastiera: finiscono sui giornali, fanno un grande polverone e poi non ne ne vedo alcuno”. Così Emanuele Filiberto di Savoia, giunto a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso, per l’inaugurazione di un monumento al Milite Ignoto, e la cui presenza era stata oggetto di contestazioni politiche.

Emanuele Filiberto a Nervesa della Battaglia per l’inaugurazione del monumento del Milite Ignoto: ‘Non ho visto contestazioni’

“Io voglio trovare il momento per parlare con loro e capire perché devono discriminare una persona che è nata nel ’72, che ha un cognome sì importante, ma che viene qua per rendere omaggio” – ha aggiunto. “Li ringrazio, li saluto e spero di poterli vedere la prossima volta quando verrò a dare i defibrillatori, che grazie agli ordini dinastici abbiamo potuto comprare ieri e che metteremo nelle piazze qua”.

Interpellato sulla recente approvazione della legge sull’Autonomia differenziata, Emanuele Filiberto, a Nervesa della Battaglia (Treviso) per l’inaugurazione di un monumento al Milite Ignoto, si è limitato a dichiarare che “per me l’Italia è una, questo è e questo rimarrà”.

L’opposizione comunale di centrosinistra aveva chiesto alla sindaca di Fdi di revocare il patrocinio alla cerimonia di inaugurazione del monumento, che raccoglie le spoglie di oltre 9.300 soldati caduti durante la Prima Guerra Mondiale, dei quali 3.226 ignoti, promosso dalla delegazione di Treviso dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’onore alle Reali tombe del Pantheon.