Uomini e Donne anticipazioni: proposta di nozze, la reazione di Gianmarco al ritorno di Martina

Nella registrazione di Uomini e Donne del 18 marzo 2025, grande attenzione per i protagonisti del Trono Over. Come riferito da Lorenzo Pugnaloni tra le dame e i cavalieri i riflettori si sono accesi su Margherita Aiello e Pierpaolo , la cui conoscenza sembra in bilico: lui ha lamentato in studio un’eccessiva pressione da parte della dama.

Trono Over: la proposta di matrimonio ad Asmaa e la nuova sfilata

Oltre alla nuova sfilata femminile, ci sono stati ospiti d’eccezione: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, che hanno confermato di essere felici e innamorati.

Ma il momento più emozionante è stato l’ingresso di Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone , prossimi a diventare genitori. Inaspettatamente, Cristiano ha stupito tutti con una romantica proposta di matrimonio in studio, esponendo due grandi striscioni per chiedere la mano di Asmaa. Un momento carico di emozione, applaudito dal pubblico.

Nel frattempo, Alessio Pili Stella ha proseguito la conoscenza con Valentina , anche se per il momento senza sviluppi particolari.

Trono classico: Gianmarco Steri ritrova Martina, Ciro fa discutere

Passando al Trono Classico , la puntata ha visto protagonisti Martina De Ioannon e Ciro Solimeno , che sono stati ospiti in studio per raccontare la loro storia d’amore. Dopo aver lasciato insieme il programma, i due hanno confermato di convivere felicemente da due mesi e di non riuscire a stare separati per più di qualche giorno.

L’annuncio della loro presenza è stato dato da Maria De Filippi , che ha mostrato un video riguardante Martina. Gianmarco Steri , che era stato rifiutato da lei, è apparso visibilmente sorpreso e inizialmente sperava che il contenuto potesse riguardarlo. Tuttavia, una volta capito che non era lui il destinatario, ha mostrato segni di delusione.

Tensione in studio quando Ciro ha salutato Gianmarco con una semplice stretta di mano , un gesto considerato troppo freddo dal pubblico, che ha subito criticato l’atteggiamento distaccato dell’ex corteggiatore. A smorzare la tensione, Steri ha fatto un apprezzamento sul nuovo taglio di capelli di Ciro , ma la situazione è rimasta tesa.

Infine, Cristina ha deciso di lasciare lo studio , anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni della sua uscita.

