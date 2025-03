Aleska Genesis prima strega Luca Onestini poi viene arrestata dopo l’eliminazione dal reality

Aleska Genesis con Luca Onestini

Brutta sorpresa per la modella all’uscita da La casa de los famosos: All-Stars

Arrestata dopo essere stata eliminata dal reality show. Brutta sorpresa per Aleska Genesis all’uscita da La casa de los famosos: All-Stars. La modella venezuelana è stata arrestata dalle autorità messicane e portata in prigione, a Santa Martha Acatitla, con l’accusa di furto. Nonostante gli sia già stata concessa la libertà provvisoria, la sua situazione giuridica resta delicata: non può lasciare il Paese e deve presentarsi periodicamente alle autorità mentre sono in corso le indagini.

Aleska Genesis arrestata per furto: ‘Violati i miei diritti’

Dopo aver lasciato la prigione, Aleska Génesis ha rilasciato una dichiarazione sul suo account

Instagram in cui la modella ha dichiarato che i suoi diritti sono stati violati durante il processo ed ha espresso la sua gratitudine a coloro che l’hanno sostenuta in questo momento difficile. “Sappiate che vi porto nel mio cuore. La vostra solidarietà è stata un rifugio nel mezzo della tempesta, e per questo vi sarò sempre grata. Ho bisogno di prendermi del tempo per guarire, per riconnettermi con me stessa ed elaborare tutto ciò che è successo”.

Il legame con Luca Onestini

Durante l’esperienza a La casa de los famosos: All-Stars la modella venezuelana si era avvicinata all’italiano Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di numerosi reality in Italia ed all’estero. Aleska Genesis ha messo da parte le iniziali titubanze sul bolognese, ex fidanzato della sua amica Cristina Porta. Una crescente complicità che è stata stroncata solo dal verdetto che ha escluso la venezuelana dal gioco.

