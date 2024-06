Erika Rezza muore a 21 anni mentre va a mare con l’amica: l’ultimo saluto a Cellino San Marco

Incredulità e dolore a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, per la tragica morte della 21enne Erika Rezza. La giovane si stava recando a mare con un amica 23enne quando, per circostanze in corso d’accertamento, la sua auto, una Lancia, è finita fuori strada ribaltandosi in un canneto vicino allo stabilimento balneare Lido Sant’Anna, lungo la litoranea nord di Brindisi.

Incidente mortale lungo la provinciale brindisina: Erika Rezza è morta sul colpo, ferita l’amica 23enne

Per la 21enne non c’è stato scampo: è morta sul colpo e sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. La 23enne ferita non sarebbe in pericolo di vita. Il drammatico incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno di sabato 8 giugno. Nessun’altra vettura è rimasta coinvolta nel sinistro. Sulla vicenda indaga la polizia locale. Non è da escludere l’ipotesi di una distrazione fatale che ha fatto sbandare la Lancia che poi è rimasta in bilico lungo la fiancata di guida. Il luogo dell’incidente è stato inibito al traffico fino alla rimozione del veicolo.

I funerali a Cellino San Marco domenica 9 giugno, proclamato il lutto cittadino

Il sindaco di Cellino San Marco, Marco Marra, ha proclamato il lutto cittadino per domenica 9 giugno, giorno dell’estremo saluto ad Erika Rezza. I funerali sono fissati per le ore 17:00 alla chiesa SS Marco e Caterina partendo dalla casa funeraria De Blasi. Dopo essersi diplomata all’Istituto Alberghiero Pertini di via Appia la ventunenne aveva iniziato a lavorare in un bar di Brindisi. Nel capoluogo pugliese aveva intrecciato numerose amicizie. Straziati dal dolore mamma Sandra, papà Emanuele, il fratello Antonio e la cara nonna Giovannina.