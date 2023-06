Febbre maculosa, il pilota Douglas Costa e la fidanzata muoiono a distanza di 4 ore in Brasile

Pilota e fidanzata sono deceduti a distanza di 4 ore dopo aver accusato febbre, dolore e macchie rosse sul corpo.

Costa si è sentito male mentre stava gareggiando nell’Amg Cup, Mariana Giordano era già ricoverata

Secondo quanto riportato dai media brasiliani il pilota di Formula C3000 Douglas Costa e la compagna, la 36enne dentista Mariana Giordano, entrambi originari di Jundiaì (Brasile – Stato di San Paolo), hanno iniziato a stare male dopo essere rientrati da un viaggio in una zona rurale di Campinas tra fine maggio e inizio giugno.

Douglas Costa ha accusato un malore mentre stava gareggiando nella competizione AMG Cup Brasile ed è stato rapidamente trasferito un ospedale privato a Jundiai il 7 giugno. Mariana era già stata ricoverata in un ospedale di San Paolo due giorni prima.

Entrambi sono deceduti a distanza di quattro ore nonostante i tentativi dei medici di salvarli. La morte di Costa è stata annunciata ai media locali l’8 giugno. Costa è stato sepolto a Itupeva, mentre i funerali di Mariana si sono svolti a San Paolo. Secondo l’Epidemiological Surveillance of Jundiai, Douglas Costa e la sua ragazza potrebbero aver contratto la leptospirosi, la febbre maculosa delle Montagne Rocciose, malattie trasmesse da zecche e che presentano sintomi tra cui mal di testa e disturbi articolari.

La coppia avrebbe contratto la febbre maculosa durante una festa a Campinas, morta anche 16enne

La leptospirosi può causare meningite e insufficienza renale, mentre la febbre maculosa appare come una grave malattia febbrile che lascia chiazze sulla pelle. Da rilevare che martedì 13 giugno è deceduta anche una ragazza di 16 anni, ricoverata in ospedale a Campinas, con sospetta febbre delle Montagne Rocciose e che in precedenza aveva perso la vita anche un 28enne residente a Hortolândia. Le quattro vittime avevano partecipato alla feijoada tenutasi il 27 maggio presso la Fazenda Santa Margarida, a Campinas.