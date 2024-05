Uccide il papà dell’ex e la sfregia con l’acido a Varese, il 40enne alla suocera: ‘Come sta tuo marito’

Una donna di 37 anni è stata sfregiata con l’acido, mentre il padre della donna, di 71 anni, è stato accoltellato a morte dall’ex della figlia, Lavinia, a Varese. Il geologo Fabio Limido non ce l’ha fatta. É deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale.

Tragedia in via Ciro Menotti a Varese: Marco Manfrinati sfregia l’ex e uccide il 71enne Fabio Limido

L’aggressore, Marco Manfrinati, 40 anni, prima di accoltellare il 71enne al torace, aveva sfregiato sua figlia colpendola con dei fendenti al collo e al volto. “Come sta tuo marito” – ha detto l’aggressore poco prima di essere portato via dalle forze dell’ordine. La donna è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Circolo di Varese dove verrà operata.

L’aggressione è avvenuta in via Ciro Menotti, dove il 71enne ha il suo studio. Ha aspettato che la ex uscisse per aggredirla. Il 40enne era già stato denunciato dalla donna tanto che a suo carico era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento.

Il 40enne era a processo per stalking dopo le denunce della partner a suo carico

L’aggressione è avvenuta per strada. Sul posto gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile di Varese, oltre ai mezzi del 118 intervenuti con ambulanze, automedica e elisoccorso. Il 40enne, infatti, era a processo a Varese per stalking sia nei confronti dell’ex che nei confronti della madre della donna. Dopo le denunce della 37enne a suo carico era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento.