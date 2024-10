Femminicidio Solero, chi è Patrizia Russo: la 53enne uccisa dal marito al rientro dalla Sicilia

Ha accoltellato in casa la moglie, 53 anni, a Solero, in provincia di Alessandria ed ha chiamato il 112. La tragedia intorno alle 6:00 di mercoledì 16 ottobre. Inutili i soccorsi del personale sanitario, intervenuto con un mezzo avanzato: per la vittima non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Giovanni Salamone ha ucciso la 53enne Patrizia Russo ed ha chiamato il 112

La donna vittima stamani di femminicidio nell’Alessandrino è Patrizia Russo, 53 anni, uccisa a coltellate dal marito, Giovanni Salamone, 61 anni, che ha atteso in casa i carabinieri, dopo essersi denunciato al 112 all’alba. Nella loro casa di Solero, un paese di poco oltre 1.600 abitanti a meno di dieci chilometri a Ovest di Alessandria, i militari hanno trovato il corpo della donna in camera da letto e tra le ipotesi d’indagine c’è quello che l’uomo abbia colpito la consorte durante una lite. Salamone è stato condotto in caserma e interrogato dal pm Andrea Trucano. I rilievi sono stati effettuati dal Norm, comandato dal capitano Graziano Del Rio, con le indagini coordinate dalla Procura e condotte dalla compagnia di Alessandria, guidata dal maggiore Davide Sessa.

Don Mario Bianchi, parroco di Solero, è stato tra i primi ad arrivare sul luogo del delitto insieme al sindaco. Con i giornalisti conferma la descrizione della coppia protagonista del fatto di sangue che ha sconvolto il piccolo centro dell’Alessandrino. “Sono persone cordiali – dice – li conosco entrambi perché partecipavano regolarmente alla messa della domenica” – ha spiegato il sacerdote della chiesa di San Perpetuo.

“Una terribile notizia ha sconvolto la nostra comunità. Come sindaco, unitamente a tutta l’Amministrazione Comunale, mi sento di esprimere il dolore, lo sconcerto e anche la rabbia di fronte a episodi di violenza spesso inaspettati e incomprensibili. Situazioni apparentemente normali che improvvisamente si trasformano in orrore” – così il sindaco di Solero, Andrea Toniato.

Giovanni Salamone e Patrizia Russo erano arrivati dalla Sicilia circa un anno fa. Avevano due figli, uno vive a Pisa mentre l’altro è all’estero. La 53enne agrigentina era insegnante di sostegno alle scuole medie Lucio Ferraris. Era rientrata insieme al marito la sera prima dalla Sicilia (loro terra di origine), dove si sono recati per la campagna dell’olio. “Esprimiamo vicinanza ai famigliari e alle persone di Solero che, più di altri, avevano stretto un legame con le due persone venute ad abitare nel nostro Comune. Un pensiero particolare è rivolto agli studenti e alle insegnanti, colleghe di Patrizia” – aggiunto il primo cittadino.