Uccide ex moglie, il figlio disabile e si toglie la vita: la coppia era separata, choc a Rivalta Bormida

Il 67enne Luciano Turco ha sparato e ucciso la moglie 66enne, Pinuccia Rocca, e il figlio 44enne disabile, Daniel, a Rivalta Bormida, in provincia di Alessandria, per poi togliersi la vita. I corpi privi di vita sono stati rinvenuti martedì 20 agosto a Rivalta Bormida, in provincia di Alessandria, nell’abitazione dove la donna viveva con il figlio, paraplegico dall’età di 18 anni in seguito a un incidente.

Luciano Turco ha ucciso Pinuccia Rocca e il figlio Daniel nell’abitazione della donna

La donna e l’ex marito erano separati da oltre 20 anni e si incontravano solo per la gestione del figlio disabile rimasto su una sedia a rotelle dal 1993 dopo un incidente in moto. A dare l’allarme alle 9:30 il fratello della donna che ogni mattina andava a trovarla. Quando è entrato in casa ha trovato madre, padre e figlio morti a terra.

Si ipotizza che l’omicidio suicidio sia avvenuto tra la tarda mattina e il pomeriggio di lunedì 19 agosto. Il fratello di Pinuccia Rocca ha infatti raccontato ai carabinieri che la mattina aveva visto la donna e il nipote nell’appartamento di via Oberdan. La badante che seguiva Daniel Turco non era in casa al momento del ritrovamento.

La macabra scoperta del fratello della 66enne, l’omicidio avvenuto ore prima del ritrovamento dei corpi

A distanza di 24 ore ha trovato uno scenario diverso da quello abituale. Le finestre erano chiuse e soprattutto la sorella non apriva nonostante avesse bussato più volte. A questo punto ha usato le chiavi di cui disponeva per entrare facendo la macabra e dolorosa scoperta nell’appartamento di Rivalta Bormida.

L’arma del delitto è una pistola regolarmente detenuta da Luciano Turco che avrebbe sparato almeno 5 colpi. Le salme sono state portate via intorno alle 13:09 dopo che il medico legale ha compiuto gli accertamenti necessari per risalire all’ora esatta del decesso.