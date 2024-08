Francesca Di Ruberto muore dopo lo scontro con un furgone a Roma, era nel cast di Non è la Rai

Si chiamava Francesca Di Ruberto la donna di 44 anni morta a Roma all’alba di lunedì 19 agosto in un incidente stradale lungo via Trionfale. Il tragico impatto si è verificato intorno alle 5:44 del mattino. A metà degli anni ’90 aveva fatto parte del cast di Non è la Rai, programma cult diretto da Gianni Boncompagni su Canale 5.

Nata il 6 dicembre del 1979, la vittima viaggiava insieme ad un altra persona rimasta ferita nello schianto frontale tra la Mini e un furgone dell’Ama, un Iveco Magirus. Il corpo della 44enne è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarlo. Il tratto di strada dove si è verificato l’incidente è stato a lungo chiuso al traffico per permettere i rilievi e bonificare la careggiata. Il passeggero ferito, un 43enne, è stato trasportato al Policlinico Gemelli.

Francesca Di Ruberto all’età di 15 anni, per tutta la stagione televisiva 94/95, era una delle ragazze protagoniste della trasmissione televisiva Non è la Rai condotta da Ambra Angiolini dove cantò il brano Cuore. Sui social in tanti hanno manifestato cordoglio e sconcerto per l’improvvisa scomparsa della ‘ragazza con le treccine’.

Il conducente del mezzo dell’Ama è risultato negativo all’narcotest ed all’alcol test. Sarà nuovamente ascoltato dagli inquirenti nelle prossime ore. Attraverso una nota stampa l’Ama Spa “si è messa immediatamente a completa disposizione delle Autorità competenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e il dipendente alla guida del mezzo Ama è stato trasportato sotto shock in ospedale per gli accertamenti di routine previsti in questi casi”. I vertici hanno espresso le condoglianze ai familiari della vittima.