Morto Gaetano Di Vaio, Valeria Golino ricorda l’attore e produttore di Gomorra: ‘Avventure bellissime’

Non ce l’ha fatta Gaetano Di Vaio, regista, attore e produttore cinematografico, ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 15 e 16 maggio a Qualiano, in provincia di Napoli. Di Vaio, 56 anni, è morto oggi nell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania dove era ricoverato in rianimazione.

L’incidente è avvenuto in via Santa Maria a Cubito: Di Vaio era a bordo del suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra. Nato a Piscinola, quartiere della zona nord di Napoli. In gioventù Di Vaio è stato arrestato per possesso di stupefacenti e ha trascorso diversi anni nel carcere di Poggioreale. Dopo quell’esperienza è diventato operatore culturale ed è entrato a far parte della compagnia teatrale di Peppe Lanzetta. Di Vaio ha poi fondato l’associazione e casa di produzione cinematografica ‘Figli del Bronx’, oggi ‘Bronx Film’.

Sempre attento ai temi del degrado e del riscatto delle periferie urbane, Di Vaio è stato tra i produttori di film come ‘Napoli Napoli Napoli’ di Abel Ferrara e della serie ‘Gomorra‘, ispirata al romanzo di Roberto Saviano, nella quale è comparso anche vieni attore.

Valeria Golino è davvero affranta, la notizia della morte di Gaetano Di Vaio la rattrista fortemente in una giornata a Cannes in cui è stata celebrata tra l’onore della lezione di cinema e la presentazione dell’Arte della Gioia, da Goliarda Sapienza.

“Siamo stati coinvolti in avventure bellissime tra cui Per amor vostro dovevamo fare insieme il prossimo film di Giuseppe M. Gaudino che si chiama Pompei. Ha scritto un libro indimenticabile, Non mi avrete mai, e lì c’è tutta la sua personalità che emerge”.