Gavardo, Marica Avanzi muore in un incidente a 27 anni: rientrava dalla serata con le amiche

La 27enne Marica Avanzi è morta nella notte uscendo di strada lungo in provincia di Brescia lungo la 45 bis. È accaduto sulla strada che dal capoluogo porta a Saló e la giovane è finita contro il guardrail senza coinvolgere altre vetture.

Incidente sulla 45 bis, l’auto di Marica Avanzi si è schiantata sul guardrail

L’incidente mortale si è verificato intorno alle 2:30 quando la giovane alla guida dell’Audi A3 avrebbe perso il controllo della vettura in curva, per motivi in corso d’accertamento, che si è schiantata contro il guardrail. La giovane è deceduta sul colpo. Quando sono arrivati i volontari di Roè Volciano non hanno potuto far altro che accertare il decesso della ragazza. Sul posto anche i vigili del fuoco mentre la Sp45 bis è rimasta chiusa fino alle 7:00 di domenica 30 giugno per la bonifica del manto stradale.

Marica Avanzi era originaria di Gavardo, in provincia di Brescia, e stava rientrando da una serata trascorsa con le amiche. Su Instagram, dove condivideva le sue passioni, aveva documentato l’ultima festa tra brindisi e momenti di allegria. Era appassionata di arrampica, amava andare in moto e viaggiare. Incredulità e cordoglio a Gavardo dove la 27enne era molto conosciuta.