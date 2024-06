Si schianta con la moto contro il guardrail ad Arcevia: muore a 24 anni Davide Paolini

Un giovane di 24 anni è morto in un incidente avvenuto alla periferia di Arcevia – in località Cave nella frazione di Santa Croce – in provincia di Ancona. La vittima è il 24enne Davide Paolini, nato a Senigallia ma residente ad Arcevia.

Davide Paolini ha perso il controllo della moto in località Cave ed è sbattuto violentemente contro il guardrail

Intorno alle 18:30 di sabato 15 giugno il ragazzo, per cause da chiarire, ha perso il controllo della moto che stava guidando ed è prima finito contro il guardrail laterale e poi fuori strada. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. L’impatto è stato violento e non ha dato scampo al 24enne.

Gli automobilisti di passaggio hanno allertato tempestivamente i soccorsi ma nonostante il pronto intervento dei sanitari il giovane è morto per le gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Su un campo limitrofo era atterrato anche l’eliambulanza nella speranza di poter trasportare celermente il centauro in ospedale.

Arcevia in lutto, il giovane era un grande appassionato di moto

Incredulità e dolore ad Arcevia per la notizia della morte di Davide Paolini. Il giovane era molto conosciuto nel piccolo centro anconetano dove la famiglia era molto conosciuta. Papà Lorenzo è in servizio ai carabinieri forestali della vicina Sassoferrato mentre il ragazzo era impiegato del gruppo Loccioni. Era un grande appassionato di motori ed aveva seguito anche un corso di guida sportiva. Numerosi i video condivisi sui social della sua grande passione per le moto.