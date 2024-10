Giulia Cecchettin, la telefonata al 112: ‘Lei era a terra e la prendeva a calci’, la risposta

“Salve, chiamo da Vigonovo e dal balcone di casa mia ho appena assistito a una scena di un ragazzo che picchiava una ragazza, però se ne stanno andando in questo momento, è una Grande Punto mi sembra, non riesco a capire. Sono saliti in macchina e se ne sono andati”.

Giulia Cecchettin, l’audio della richiesta di intervento mandato in onda a Pomeriggio 5: ‘La ragazza gridava aiuto’

É la trascrizione della telefonata al 112 – rispose la centrale di Chioggia – con la quale la sera dell’11 novembre, alle 23:18, un residente di Vigonovo diede il primo l’allarme sull’aggressione che Giulia Cechettin aveva subito da Filippo Turetta. L’audio della chiamata è stato mandato in onda nel corso di Pomeriggio 5, su Canale 5.

“Ho visto una ragazza che usciva dalla macchina e gridava aiuto, gridava aiuto…e poi ho visto la scena di questo ragazzo, che lei era a terra e lui la prendeva a calci però in questo momento se ne sono andati” aveva continuato l’uomo, che dal terrazzo di casa non aveva potuto leggere la targa dell’auto.

“Vediamo se riusciamo a intercettare quest’auto però così, con questi dati, non è che abbiamo tanto” – fu la risposta dei Carabinieri. “Ha ragione – replicò il testimone -, io vi ho chiamati direttamente perché non sapevo che cosa fare, avevo paura, volevo scendere, però, sinceramente ho avuto paura a mettermi in mezzo”.

Nelle ore successive, domenica mattina, quando Gino Cecchettin si presentò in caserma per fare la denuncia di scomparsa, l’episodio non venne subito messo in collegamento con la telefonata da Vigonovo la sera prima. Fu lo stesso testimone – leggendo le chat del paese con l’allerta per Giulia – a recarsi a casa Cecchettin riferendo quanto aveva visto. Solo a quel punto, tarda mattinata di domenica 12, iniziarono le indagini.