Gloria Griguoli muore a 17 anni in uno scontro frontale a Campobasso, l’ultimo post da brividi

La 17enne Gloria Griguoli è morta in un tragico scontro frontale tra due auto sul viadotto Ingotte, in territorio di Ripalimosani, alle porte di Campobasso. A bordo di uno dei mezzi, una Peugeot, una coppia di giovani fidanzati, entrambi di Trivento (Campobasso) ha impattato violentemente con una Fiat Croma nella serata di sabato 9 novembre. Per la ragazza non c’è stato scampo, è morta sul colpo.

Tragico schianto alle porte di Campobasso: la 17enne Gloria Griguoli è morta sul colpo, ferito il fidanzato

Ferito il fidanzato, poco più che maggiorenne, che era alla guida, è stato trasportato in codice rosso al Cardarelli. Il giovane non è in pericolo di vita. Lievi ferite per la persona che viaggiava a bordo dell’altra auto coinvolta. Lo scenario apparso agli occhi dei soccorritori è stato terribile: completamente distrutte le due auto coinvolte nell’incidente. Sul posto Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco e 118. La Statale 647 Bifernina è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi, gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente e infine la rimozione dei mezzi.

La visibilità ridotta dalla nebbia e la difficoltà di controllo del veicolo su una strada scivolosa sono elementi che non possono essere sottovalutati. Un ruolo potrebbe averlo giocato anche l’alta velocità. I rilievi effettuati dalle forze dell’ordine faranno chiarezza sull’accaduto. Gloria Griguoli era originaria di Trivento e stava rientrando a casa con il fidanzato dopo un pomeriggio trascorso a Campobasso. La 17enne si era trasferita con la famiglia a San Salvo. Frequentava la scuola paritaria a Vasto.

L’ultimo post dedicato a Santo Romano: ‘L’importante è tornare a casa’

Nei pochi contenuti condivisi su TikTok è sempre immortalata insieme al fidanzato. Negli ultimi giorni aveva pubblicato un post che faceva riferimento alla morte del 19enne Santo Romano a Napoli. “Quando esci fai attenzione e non pestare mai le scarpe a nessuno e se qualcuno le dovesse pestare a te, non reagire male. Sorridi sempre, che quando torni a casa te le pulisco io. L’importante è tornare a casa”. Un viaggio di ritorno che per la 17enne si è interrotto bruscamente. In tanti hanno ricordato la giovane sui social.