I carabinieri di Camposampiero, in provincia di Padova, continuano a cercare la quindicenne Jensare Ajdari, scomparsa da casa mercoledì 24 aprile, quando è uscita per andare alla scuola serale, dove però non sarebbe mai arrivata.

15enne scomparsa a Camposampiero: la madre di Jensare Ajdari teme che sia stata convinta da un adulto a non rientrare a casa

Sul telefonino della madre è arrivato un primo messaggio scritto a caratteri maiuscoli – ‘‘sono viva” – ma secondo i familiari potrebbe essere stato scritto da altri, dato che la figlia non era solita scrivere in tale modo. In un secondo messaggio alla madre, la 15enne avrebbe scritto di trovarsi a Mestre. Mercoledì 24 aprile Jensare Ajdari era uscita di casa per andare a scuola ma in classe non è mai entrata.

Quando l’adolescente non è rientrata la madre, Faride Sinani di origini macedoni, ha contattato i compagni di scuola che le hanno riferito che non era presente alle lezioni. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri di Camposampiero. La madre ha escluso possibili gesti autolesionistici e teme che un adulto l’abbia convinta a non rientrare più a casa. Sui social ha lanciato un appello chiedendo di bloccarla a chiunque eventualmente la incrociasse.