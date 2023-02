Incidente A22, due sorelle travolte in autogrill da un 35enne con problemi psichici, il video

Dopo il drammatico incidente sulla barriera autostradale Milano-Ghisolfa si è verificato un altro incidente scioccante ma questa volta, per fortuna, senza tragiche conseguenze. L’episodio si è verificato sull’A22 nel pomeriggio di domenica 26 febbraio.

Incidente autogrill A22: le due ragazze sono state investite mentre raggiungevano i genitori in auto

Due sorelle sono state travolte mentre stavano rientrando verso la propria autovettura all’autogrill ADS Campogalliano est, Modena, intorno alle 14:20. Dalle immagini delle videocamere presenti nell’area di servizio si nota come le due giovani, 17 e 26, si stanno avvicinando verso la vettura dove ad aspettarle c’erano i genitori.

La più grande sembra quasi proteggere la minore e si guarda intorno per evitare cattive sorprese. Nonostante ciò le due giovani sono state travolte da un’auto che invece di decelerare si è schiantata sulle due congiunte che con il padre e la madre si stavano recando in vacanza. Le immagini hanno permesso di ricostruire l’incidente e identificare il pirata della strada. Si tratta di un 35enne originario dell’Est Europa ma residente nel Lazio.

Il 35enne si è schiantato con l’auto al casello di Carpi dopo essere fuggito

Dopo pochi chilometri l’uomo, fuggito dopo aver investito le sorelle, si è schiantato all’altezza del casello di Carpi ed è finito in ospedale come le due giovani che non hanno riportato gravi conseguenze nell’incidente all’autogrill ADS Campogalliano. Sembra che il 35enne fosse in cura per una patologia psichica come riferito da Il Resto del Carlino.