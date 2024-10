Invadono i binari a Villa Literno, treno Intercity costretto a fermarsi

Tempi duri per chi viaggia in treno e non solo per gli scioperi che ciclicamente mandano in tilt i piani dei pendolari. Poche ore prima dello sciopero nazionale indetto dal personale del Gruppo Fs, Italo e Trenord (dalle 21:00 di sabato 12 ottobre alle 21:00 di domenica 13 ottobre) imprevisto per i viaggiatori dell’Intercity 555 diretto a Reggio Calabria.

Persone sui binari a Villa Literno, treno diretto a Reggio Calabria costretto a fermarsi: interviene la polizia

Intorno alle 16:00 il treno è stato costretto prima a rallentare la sua corsa e poi a fermarsi per la presenza di persone non autorizzate sulla strada ferrata a Villa Literno, in provincia di Caserta. Il contrattempo si è verificato a pochi chilometri dalla stazione di Aversa. Necessario l’intervento della polizia per allontanare chi aveva indebitamente invaso i binari. L’Intercity diretto a Reggio Calabria ha subito un rallentamento di oltre 35 minuti.