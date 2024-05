Incidente Villa Literno, tra le vittime ex protagonista del docu-reality Il Collegio

Un ex protagonista de Il Collegio è tra le giovani vittime del tragico incidente di Villa Literno, in provincia di Caserta. Dimitri Tammaro Iannone è deceduto nel terribile schianto in via delle Dune tra due auto, una 500 Abarth e una 500 X.

Dimitri Tammaro Iannone è deceduto nel tragico incidente di Villa Literno

Il 24enne di origini ucraine aveva partecipato alla prima edizione del docu-reality, nel 2017, nella circostanza ambientato negli anni ’60. Si era contraddistinto per solarità, educazione e simpatia. Aveva raccontato di essere stato adottato all’età di 5 anni da una coppia di Villa Literno che andò a prenderlo in Ucraina. Genitori che ne parlarono con emozione nel video di presentazione a Il Collegio: “É la luce dei nostri occhi”.

Appena si è diffusa la ferale notizia della morte di Dimitri Tammaro Iannone diversi ex compagni di avventura l’hanno ricordato sui social condividendo anche alcuni scatti di quell’esperienza televisiva.

Era stato adottato all’età di 5 anni, nel 2017 la partecipazione a Il Collegio: il ricordo degli ex compagni e del prof Maggi

Tra gli altri Sabrina Cesereto, conosciuta come La Sabri Gamer, che sui social ha scritto: “Quanto dolore e quanto imprevedibile la vita. Un abbraccio a tutta la sua famiglia, un dolore che nessuno dovrebbe provare”. Il 24enne è stato ricordato anche da Pietro Dell’Aquila e Alessio Milanesi. “Mi sono venuti i brividi, poveri ragazzi” – ha scritto Matteo Diamante.

Commosso il ricordo del professore Andrea Maggi: “Caro Dimitri, le lacrime mi impediscono di andare avanti, ma vorrei scriverti ancora una cosa: sono felice di averti conosciuto perché anche tu, come tutti i giovani che incontro nel corso della mia carriera, hai saputo insegnarmi qualcosa. Noi che siamo ancora qui, adesso dobbiamo aumentare gli sforzi affinché tragedie come la tua non accadano mai più. Ti sia lieve la terra. Il tuo professore”.