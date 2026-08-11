Jessie Cave

L’attrice che interpretava Lavender Brown racconta la scelta nata dalla disperazione: «Pensavo di lavorare qualche mese, invece mi ha letteralmente salvato la vita»

Per anni è stata Lavender Brown, una delle protagoniste della saga di Harry Potter. Oggi Jessie Cave racconta una svolta professionale completamente diversa, arrivata dopo un periodo di forte difficoltà economica e lavorativa. L’attrice britannica, 39 anni, ha rivelato di aver guadagnato attraverso OnlyFans più di quanto abbia incassato in tutta la sua carriera di attrice.

Una decisione nata, come ha spiegato lei stessa, dalla disperazione e dalla necessità di trovare una fonte di reddito in un momento nel quale le offerte di lavoro nel mondo dello spettacolo erano diventate sempre più rare.

«Ho avuto un crollo nervoso e ho pensato: basta con la recitazione, mollo tutto. Ma non avevamo soldi», ha raccontato Cave al Times. Poi la scelta di provare a utilizzare la piattaforma: «Pensavo di guadagnare cinquemila sterline, di poter lavorare per qualche mese e di avere il tempo di capire cosa fare. Invece è passato più di un anno e mezzo e ci ha letteralmente salvato la vita».

Da Lavender Brown a una nuova fonte di reddito

Jessie Cave aveva raggiunto la notorietà internazionale nel 2009, quando era stata scelta per interpretare Lavender Brown in Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Il personaggio, innamorato di Ron Weasley, era poi comparso anche negli ultimi due film della saga.

Cave aveva condiviso il set con Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, protagonisti di una delle serie cinematografiche più celebri di sempre.

Dopo Harry Potter, l’attrice ha continuato a lavorare tra televisione, cinema e teatro, comparendo anche in produzioni come Trollied, Black Mirror e Miss Scarlet and The Duke.

La sua carriera, però, non ha seguito lo stesso percorso economico dei tre protagonisti della saga. Negli ultimi anni Cave ha raccontato di aver attraversato una fase di crescente preoccupazione per la mancanza di lavoro.

«OnlyFans mi ha letteralmente salvato la vita»

La decisione di aprire il profilo sulla piattaforma è arrivata circa un anno e mezzo fa.

Cave ha spiegato di essersi trovata in una situazione nella quale aveva bisogno di guadagnare rapidamente, ma allo stesso tempo non vedeva facilmente alternative professionali. Aveva persino preso in considerazione l’idea di lavorare in un supermercato, salvo poi preoccuparsi di poter essere riconosciuta dai fan.

Il risultato è stato molto diverso dalle aspettative iniziali.

L’attrice ha raccontato di aver incassato 15mila sterline in un solo giorno e, nell’arco di un anno, di aver raggiunto guadagni superiori a quelli ottenuti complessivamente attraverso la sua attività di attrice.

«In un solo anno ho guadagnato molto di più di quanto abbia guadagnato in tutta la mia carriera di attore», ha dichiarato.

Una cifra che, secondo Cave, ha cambiato concretamente la situazione economica della sua famiglia.

Il suo profilo non punta sulla nudità

La particolarità della scelta di Jessie Cave è anche nella tipologia dei contenuti pubblicati.

L’attrice ha raccontato di avere circa 3.500 iscritti e di proporre contenuti legati soprattutto a un pubblico interessato ai suoi capelli, senza puntare necessariamente sull’esposizione sessuale.

Il suo abbonamento costa circa 6 dollari al mese, ma una parte significativa dei guadagni arriverebbe dai cosiddetti messaggi a pagamento.

Cave ha anche chiarito di non voler arrivare a mostrarsi completamente nuda sulla piattaforma.

In alcuni contenuti, inoltre, l’attrice ha giocato proprio sulla sua popolarità precedente, arrivando talvolta a vestirsi nuovamente come un personaggio legato al mondo di Harry Potter.

Il primo contenuto diventato virale mostrava i suoi lunghi capelli mentre posava con una maglietta a pois. Una formula apparentemente lontana dall’immaginario tradizionale associato a OnlyFans, ma che per Cave si è trasformata in una fonte di reddito estremamente importante.

Quattro figli e un nuovo capitolo con Alfie Brown

La svolta economica si inserisce in una fase particolare anche della vita privata dell’attrice.

Jessie Cave è legata al comico Alfie Brown, con il quale ha quattro figli. I due si erano conosciuti nel 2012 durante l’Edinburgh Fringe Festival, dove entrambi si esibivano.

Dopo una relazione iniziata qualche tempo più tardi, la coppia ha avuto il primo figlio, Donnie, nel 2014. Negli anni successivi sono arrivati altri tre bambini, l’ultimo dei quali nel marzo 2022.

All’inizio di quest’anno Cave e Brown hanno inoltre annunciato il fidanzamento, dopo un periodo nel quale la loro relazione aveva attraversato una fase delicata.

«Dodici anni e quattro figli dopo… la cosa si fa seria!!!», aveva scritto l’attrice mostrando ai suoi follower l’anello ricevuto dal compagno.

Ora Jessie Cave non può più fermarsi

Oggi Cave continua anche a lavorare nel mondo dello spettacolo ed è impegnata all’Edinburgh Fringe, ma il rapporto con OnlyFans è diventato molto più di un esperimento temporaneo.

Quello che inizialmente doveva essere un modo per guadagnare qualche migliaio di sterline e prendere tempo si è trasformato in una fonte di sostentamento capace, secondo il suo stesso racconto, di superare economicamente l’intera carriera da attrice.

E proprio per questo Cave ammette di non potersi permettere di interrompere facilmente questa attività.

La sua storia racconta così il rovescio della fama: essere stata parte di uno dei franchise cinematografici più popolari al mondo non ha garantito una carriera stabile. A 39 anni, l’attrice ha trovato una strada completamente inattesa per rilanciare le proprie entrate, trasformando una scelta nata dalla necessità in una nuova, redditizia fase della sua vita professionale.