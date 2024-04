Kristi Noem, la possibile vice di Donald Trump nella bufera: ‘Ho ucciso il mio cane, lo odiavo’

É considerata una delle possibili vice di Donald Trump alle prossime elezioni. La governatrice del South Dakota Kristi Noem è travolta da polemiche e critiche, anche da destra, dopo lo scioccante racconto riportato nel libro che sta per pubblicare. Noem ha ammesso di aver ucciso personalmente il suo cane di 14 mesi perché “indisciplinato”.

Kristi Noem ha raccontato nel suo libro di aver ucciso il suo cane di 14 mesi: ‘Era indisciplinato e pericoloso’

“Odiavo quel cane, non era possibile addestrarlo, era pericoloso, non valeva niente come cane da caccia, e in quel momento ho capito che dovevo abbatterlo” – ha scritto la 52enne ultra trumpiana governatrice, diventata famosa durante il Covid per aver rifiutato di firmare l’obbligo di indossare le mascherine, nel libro “No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward” (Nessun passo indietro: cosa è sbagliato in politica e come far avanzare l’America) di cui il Guardian ha ottenuto un’anticipazione. La colpa di Cricket, il bracco tedesco di poco più di un anno da lei abbattuto e poi gettato in una cava di ghiaia, era quella di aver rovinato una caccia al fagiano ed ucciso le galline del vicino.

Il bracco tedesco è stato gettato in una cava di ghiaia: ‘Aveva rovinato una battuta di caccia e ucciso le galline del vicino’

Se l’intenzione di Noem era quella di provare di essere dura e determinata, la cosa rischia di essere un boomerang nell’America in cui l’amore per i pet è una sorta di religione. Non a caso, la campagna di Biden ha postato foto del presidente con il pastore tedesco Commander – protagonista di una lunga serie di aggressioni a agenti del Secret Service che hanno portato al suo allontanamento dalla Casa Bianca, non certo ad abbatterlo – e di Kamala Harris che fa le coccole ad un cane.