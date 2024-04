Sorpresa per Cristiano Malgioglio durante la puntata del 27 aprile di Amici. Maria De Filippi ha chiamato il paroliere al centro dello studio e l’ha fatto bendare da Giuseppe Giofré. “Ho bisogno dell’aiuto del pubblico. Potete applaudire la persona che sta per entrare ma non dite il suo nome. Lo vedete ma non dovete dire chi è”.

Sorpresa Can Yaman per Cristiano Malgioglio ad Amici

A questo punto è entrato Can Yaman che tornerà sugli schermi di Canale 5 con Viola come il Mare 2 (in onda su Mediaset Infinity e il 3 maggio su Canale 5) e sta girando Sandokan. “Ha un bel profumo, mi piace. Ma è magico, posso portarlo a casa. Posso toccare il petto, non mi dire che è Channing Tatum potrei anche svenire. Ma è un attore di Terra Amara“.

‘Che meraviglia, Maria posso portarlo a casa’

Poi Cristiano Malgioglio l’ha salutato in turco prima che Giofrè gli togliesse la benda. “Che meraviglia, posso portarmelo a casa. Sai io parlo bene turco, ho un fidanzato” – ha riferito il giudice di Amici prima di presentare con la star delle serie tv la nuova stagione di Viola come il Mare.