Papa Francesco incontra e saluta Lino Banfi ‘nonno d’Italia’, il comico: ‘Un oscar la foto con lei’

Nel suo intervento all’incontro in Vaticano organizzato dalla fondazione ‘Età Grande’, Papa Francesco ha salutato Lino Banfi : “Tutti noi abbiamo un nonno o una nonna, due nonni, due nonne, è una esperienza bella avere un nonno. Anche l’Italia ha un nonno e per questo voglio salutare il nonno d’Italia che è qui presente” – ha detto il Pontefice. Presente all’incontro anche Al Bano.

Lino Banfi ha fatto riferimento, con orgoglio ,alla foto col pontefice in una recente visita in Vaticano: ”Quella foto con Lei per me è come avere vinto un Oscar”. L’attore pugliese, ricordando i continui appelli dii Bergoglio per la pace nella martoriata Ucraina e in Terra Santa, facendosi serio ha osservato: ”Nonni e nipoti tutti insieme faremo un girotondo per la pace nel mondo . Non è con questo che qualche guerra finirà ma vedrai: a qualcosa di buono servirà”.

Papa Francesco ha spiegato quanto siano importanti gli insegnamenti dei nonni ed ha ricordato una sua esperienza personale. “Anch’io l’ho ricevuto da mia nonna, dalla quale per prima ho imparato a conoscere Gesù, che ci ama, che non ci lascia mai soli, e che ci sprona a farci anche noi vicini gli uni agli altri ea non escludere mai nessuno . Ricordo ancora oggi le prime preghiere imparate da lei. È da lei che ho sentito la storia di quella famiglia dove c’era il nonno che, siccome a tavola non mangiava più bene e si sporcava, era stato allontanato, messo a mangiare da solo” – ha riferito Bergoglio.

L’aneddoto del Pontefice sulla nonna

“Non era una cosa bella, anzi, era molto brutta! Allora il nipotino si è messo a trafficare per qualche giorno con martello e chiodi e, quando il papà gli ha chiesto cosa stesse facendo, ha risposto: ‘Costruisco un tavolo per te, per farti mangiare da solo quando diventi vecchio!’. Questo mi ha insegnato la mia nonna, e io non l’ho più dimenticato. Non dimenticatelo neanche voi, perché è solo stando insieme con amore.