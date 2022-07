Perché conviene scegliere la bisarca per effettuare il trasporto di un’auto

Si sente spesso e volentieri, nel settore dei trasporti, parlare di “cicogna”. Ebbene, in realtà si tratta di un mezzo davvero imponente, che viene sfruttato in modo particolare nel momento in cui serve effettuare il trasporto di auto. In compagnia del servizio di trasporto via nave, è la sola opzione che si può prendere in considerazione.

D’altro canto, in pochi sono a conoscenza del fatto che sfruttare un simile servizio non è poi così complicato, anzi. Tutto ciò che bisogna fare è scegliere la piattaforma online che propone il miglior servizio di trasporti autovetture con bisarca , valutando anche tanti aspetti che vedremo più avanti.

Il mezzo denominato bisarca

Anche se probabilmente non tutti sono a conoscenza del significato del termine bisarca, in realtà è molto più semplice pensare a tutti quei grossi automezzi che si possono trovare spesso e volentieri in autostrada. Si tratta di mezzi che hanno dimensioni veramente importanti, proprio in virtù del fatto che sono dotati di una struttura tale da poter effettuare il trasporto di qualcosa come al massimo dieci vetture. Di solito, le auto in questione vengono collocate in fila indiana, disposte su due piani differenti.

L’autocarro denominato bisarca, proprio per via delle sue grosse dimensioni, ha bisogno di poter disporre di uno spazio di manovra molto ampio. Al giorno d’oggi si può considerare come la soluzione più diffusa per effettuare il trasporto di auto in maniera sicura, rapida e affidabile. Il servizio di trasporto auto via treno non è più attivo già da diversi anni e, di conseguenza, l’unica alternativa che si ha a disposizione è rappresentata dal trasporto auto via nave.

Tutti i punti di forza del servizio di trasporto auto con bisarca

Sono numerosi i vantaggi nell’affidare il trasporto di una vettura al servizio con bisarca. In primo luogo, in confronto al trasporto via mare con la nave, ecco che la bisarca offre senz’altro la possibilità di viaggiare senza alcun limite di luogo e di orario.

Invece, il trasporto che viene garantito via nave è caratterizzato dal fatto di dover rispettare degli orari ben precisi, che non possono essere cambiati, sia in riferimento alla partenza che all’arrivo. Stesso discorso in riferimento al luogo di carico e scarico delle vetture. Invece, il trasporto auto con bisarca denota un alto livello di flessibilità sia in termini di orari che di movimento. Proprio in virtù di questo aspetto, si possono trovare delle soluzioni particolarmente adatte alle proprie esigenze e preferenze specifiche.

Come si può facilmente intuire, le bisarche, come dicevamo in precedenza, sono degli automezzi di notevoli dimensioni e non possono attraversare qualsiasi strada. Soprattutto in quelle località dove ci sono delle zone a traffico limitato, oppure delle strade particolarmente strette, è chiaro che la bisarca non può arrivare.

È esattamente questa la ragione per cui, nella maggior parte dei casi, i luoghi che vengono suggeriti per fissare l’appuntamento per il ritiro oppure per la consegna dell’auto che deve essere trasportata è spesso e volentieri in prossimità degli imbocchi delle autostrade oppure nei parcheggi delle stazioni di servizio. In questo modo, la bisarca potrà contare su tutto lo spazio necessario per avere ampi margini di manovra.

Quando si rende necessario sfruttare un simile servizio

Ci sono diverse situazioni in cui si può rendere necessario fare richiesta di un simile servizio. Ad esempio, si può trattare del trasporto di vetture d’epoca, che non possono contare più sul permesso di circolare e, di conseguenza, possono essere mossi esclusivamente con un automezzo adeguato a tale scopo. Può essere anche il caso di rimuovere una vettura in avaria che non funziona più, oppure l’acquisto di una vettura in una città differente rispetto a quella in cui si ha la residenza.