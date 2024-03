Energia e Passione: la storia di Union Gas e Luce

Nel cuore della Campania, nel 2005, nasce, da una famiglia di intraprendenti imprenditori già attivi nel settore dal 1960, Union Gas e Luce – Fornitore Gas e Luce.

In cinquant’anni, dedizione, innovazione e passione hanno contraddistinto un fornitore di energia che ha saputo espandersi capillarmente su tutto il territorio nazionale, conquistandosi uno spazio importante come leader nella vendita di gas metano ed energia elettrica.

Ma dietro il successo, c’è un’unica costante: la soddisfazione dei clienti. Union Gas e Luce ha sempre fatto della qualità dei servizi la propria bandiera, offrendo tariffe trasparenti e un’assistenza impeccabile, divenuta il vero fiore all’occhiello dell’azienda.

Il mercato energetico degli ultimi anni ha rappresentato una prova ardua, ma Union Gas e Luce ha risposto con coraggio, potenziando le proprie risorse per affrontare le sfide del futuro. Con l’introduzione di innovativi strumenti di assistenza come app, chat online e un numero verde dedicato, l’azienda si è avvicinata ancora di più ai propri clienti.

E per essere ancora più presenti sul territorio, Union ha tessuto una fitta rete di centri assistenza e consulenza, distribuiti in center, point e corner, per garantire un supporto costante e personalizzato in ogni angolo del paese.

Un racconto di impegno, resilienza e successo. Union Gas e Luce: dove energia e passione si incontrano per illuminare il futuro dell’Italia.

Solidarietà e Impegno Sociale: La Missione di Union Gas e Luce

Non si tratta solo di energia, ma di una vera e propria missione sociale. Da anni, Union Gas e Luce si impegna nel campo della responsabilità sociale, portando avanti progetti che lasciano un segno tangibile nella comunità.

Dal 2016, l’azienda si è unita al fianco di Telethon, dimostrando un impegno concreto nella lotta contro le malattie neuromuscolari. Uno dei risultati più significativi di questa collaborazione è il sostegno al Centro Clinico Nemo di Napoli, il più grande d’Italia, ospitato presso l’ospedale Monaldi. Qui, Union ha “adottato” una delle 23 stanze destinate ai pazienti e alle loro famiglie, offrendo un sostegno tangibile a coloro che vivono situazioni di disagio e sofferenza.

Ma l’impegno di Union va oltre. Con il progetto “Union Hope” l’azienda ha creato una solida rete di sostegno per fornire generi alimentari di prima necessità a circa 1500 famiglie in difficoltà, in collaborazione con numerose associazioni del territorio campano.

E non finisce qui. Union Gas e Luce – Fornitore Gas e Luce si impegna a promuovere lo sport e l’inclusione sociale attraverso il supporto al progetto di Milleculure, fondato da Diego Occhiuzzi e Patrizio Oliva. Questa iniziativa mira a coinvolgere i giovani provenienti da realtà difficili, offrendo loro momenti di condivisione e crescita attraverso l’attività sportiva.

Infine, Union sostiene numerosi progetti promossi da varie associazioni del territorio campano, dimostrando un impegno costante nel migliorare la vita delle persone e nella costruzione di una comunità più solidale e inclusiva.

Eccellenza e Successo: i Riconoscimenti

L’ultimo anno è stato ricco di riconoscimenti per Union Gas e Luce, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama industriale italiano.

Il prestigioso “Premio Industria Felix – L’Italia che compete”, organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con il Sole 24 Ore, ha onorato l’azienda con l’Alta Onorificenza di Bilancio. Un meritato tributo alle performance gestionali e all’affidabilità finanziaria che hanno contraddistinto Union Gas e Luce – Fornitore Gas e Luce nel corso degli anni.

Un altro traguardo significativo è stato raggiunto con il nuovo rating di credito pubblico B1.1 assegnato da Cerved Rating Agency S.p.A. Un importante upgrade che testimonia l’impegno costante nell’elevare gli standard finanziari e consolidare la reputazione dell’azienda nel settore.

Union Energy Group, il Gruppo di cui Union Gas e Luce fa parte, è stata inserita nella classifica “Leader della Crescita 2024”, elaborata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista, al 10º posto tra le prime 20 aziende con il maggior incremento di fatturato nel triennio 2019-2022. Un traguardo importante che conferma il costante impegno verso l’innovazione e la crescita sostenibile.

E non è tutto. Union Energy Group si è guadagnata un posto d’onore anche nella prestigiosa classifica TOP500 Campania, piazzandosi al 69º posto e confermando il suo ruolo di eccellenza nel territorio.

Questi riconoscimenti rappresentano non solo un tributo al passato successo, ma soprattutto un forte incentivo a perseguire obiettivi sempre più ambiziosi, nonostante le sfide di un contesto economico in continua evoluzione.

Sostenibilità e Innovazione: Union Gas e Luce al Servizio di un Futuro Energetico Responsabile

L’impegno di Union Gas e Luce – Fornitore Gas e Luce per la sostenibilità è un viaggio intrapreso con determinazione, con l’obiettivo di plasmare un futuro energetico più responsabile e sostenibile per tutti.

A questo proposito il nostro primo report di sostenibilità segna l’inizio di un percorso ambizioso. Un percorso che vede l’integrazione delle tematiche ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) nel nostro modello di business. È un passo significativo nel nostro impegno per la sostenibilità, uno sforzo costante per mettere al centro delle nostre attività l’attenzione per l’ambiente, la responsabilità sociale e una governance etica.

Abbiamo ampliato, inoltre, la nostra gamma di prodotti sempre più in questa direzione. Un esempio tangibile è l’introduzione del fotovoltaico, un’innovativa soluzione che ci permette di offrire ai nostri clienti un’opzione energetica più pulita e sostenibile.

Questo è solo l’inizio di un percorso che ci vede impegnati nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni sempre più eco-sostenibili, per ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività e promuovere un consumo consapevole di energia.

La sostenibilità non è solo un obiettivo, ma una missione. Union Gas e Luce – Fornitore Gas e Luce si impegna ad essere un motore di cambiamento, guidando il settore energetico verso un futuro in cui l’energia sia pulita, accessibile e rispettosa dell’ambiente.

Siamo pronti ad affrontare le sfide di oggi e di domani, con la consapevolezza che solo attraverso un impegno concreto e continuo possiamo costruire un mondo migliore per le generazioni future.

