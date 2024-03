Morta Rosa Maria Principe, Rende piange la prematura scomparsa della figlia dell’ex sindaco

Dolore e commozione a Rende, in provincia di Cosenza, per la prematura scomparsa di Rosa Maria Principe, figlia di Sandro Principe, ex parlamentare e sindaco del comune calabrese.

Lutto a Rende, morta la 39enne Rosa Maria Principe: la figlia dell’ex parlamentare Sandro Principe stroncata da un brutto male

La trentanovenne lottava da tempo contro un terribile male ed è deceduta nella sua abitazione confortata dall’affetto dei propri cari che sono state al suo fianco fino all’ultimo respiro. “Siamo attoniti ed increduli e in questo terribile momento ci stringiamo con tutto il nostro affetto attorno all’amico Sandro Principe e alla moglie Wally per la scomparsa della loro figlia Rosa Maria” – ha riferito Franz Caruso, primo cittadino di Rende.

“É estremamente difficile, in situazioni come queste, trovare le giuste parole, perché nessuna parola può essere appropriata per lenire un dolore e una sofferenza indicibili. Non posso aggiungere altro se non esprimere il mio più profondo cordoglio e manifestare la mia vicinanza e quella di tutta la città di Cosenza e dell’Amministrazione comunale al caro Sandro Principe ed alla sua famiglia. Sono altrettanto vicino al marito di Rosa Maria e alla sorella Carolina. Non avrei mai voluto apprendere una notizia come questa, è una giornata molto triste per tutta la nostra comunità”.

Il cordoglio del sindaco di Rende Franz Caruso e degli industriali della provincia di Cosenza

Anche gli industriali della provincia di Cosenza si stringono intorno alla famiglia dell’onorevole Sandro Principe per la dolorosa ed immatura scomparsa dell’amata figlia. Se ne fa portavoce il presidente di Giovan Battista Perciaccante che si unisce alla preghiere dei congiunti e di quanti hanno conosciuto ed avuto modo di apprezzare le qualità umane e le doti della giovanissima Rosa Maria”.