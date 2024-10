Levate, Fabio De Martino perde il controllo della moto e muore a 17 anni sotto gli occhi del papà

Il padre l’ha visto morire davanti ai suoi occhi nel giorno del suo compleanno. Fabio De Martino è morto sabato 5 ottobre a 17 anni in un incidente stradale a Levate, in provincia di Bergamo, mentre stava rientrando nell’abitazione di famiglia a Osio Sotto.

Fabio De Martino è finito sotto un furgone dopo aver perso il controllo della moto, il papà festeggiava il compleanno

Era in sella alla sua a Yamaha 125 quando ha perso il controllo del mezzo in via dei Caravaggi (provinciale 150) poco dopo le 16:00. Il giovane è finito sotto un furgone, un Fiat Scudo, che procedeva in direzione opposta e guidato da un 57enne. Il papà di Fabio De Martino era dietro di lui in sella ad un’altra moto ed ha assistito al drammatico incidente. Sul posto sono giunti immediatamente gli operatori del soccorso che hanno tentato in tutti i modi di strapparlo alla morte senza riuscire ad impedire il tragico epilogo.

Fabio De Martino

I funerali martedì 8 ottobre nella chiesa parrocchiale di Osio Sotto

Sul posto anche i carabinieri di Treviglio. Sotto choc e devastato dal dolore il papà del 17enne. La notizia si è diffusa nel giro di poco tempo a Osio Sotto. Una giornata di festa si è trasformata in pochi istanti in un incubo senza fine. Lunedì 7 ottobre si terrà la veglia funebre nella casa funeraria di viale Locatelli, a Dalmine. Le esequie di Fabio De Martino saranno celebrate martedì 8 ottobre alle 15:00 nella chiesa parrocchiale di Osio Sotto.