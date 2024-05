Ciclista travolto da furgone a Civezzano, muore a 17 anni il talentuoso atleta Matteo Lorenzi

È Matteo Lorenzi, atleta della categoria juniores della società Montecorona, associazione della Val di Cembra, il 17enne vittima dell’incidente avvenuto a Civezzano verso le 15:30 di giovedì 9 maggio. Il giovane, con la sua bicicletta, si è scontrato con un furgone.

Matteo Lorenzi investito da un furgone in località Sille

Secondo le prime informazioni il furgone, che veniva dalla zona industriale, non avrebbe rispettato la precedenza e si sarebbe immesso sulla Sp83 in località Sille senza accorgersi del ragazzo che stava percorrendo la strada in bici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civezzano e di Fornace, i carabinieri della radiomobile di Trento, la polizia locale e Trentino emergenza con il supporto dell’elicottero sanitario. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Matteo Lorenzi stava raggiungendo alcuni compagni di squadra dell’Unione Sportiva Montecorona per un allenamento di gruppo. Non vedendolo arrivare hanno provato a contattarlo telefonicamente prima di fare l’abituale percorso che il 17enne faceva partendo dalla sua abitazione di Fornace. Durante il tragitto la drammatica scoperta.

La terribile scoperta dei compagni di allenamento dell’Unione Sportiva Montecorona

“É assurdo. Sono svuotato. Non ci sono parole per commentare una tragedia simile: in questo momento non c’è nulla da dire. Abbiamo perso un ragazzo di 17 anni che faceva sport con un’incredibile passione” – ha riferito Gilberto Simoni, vincitore del Giro d’Italia nel 2001 e nel 2003. “É una notizia terribile. Siamo vicini ai familiari, un cordoglio che colpisce tutti” – il commento di Katia Fortarel, sindaca di Civezzano,