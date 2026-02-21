Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Liliana Resinovich, la cugina a Verissimo su Visintin: ‘Diceva lascialo perdere che è matto’

DiRedazione

Pubblicato: 21 Feb, 2026 - ore: 21:54 #Claudio Sterpin, #Liliana Resinovich, #Silvia Radin, #Verissimo
Silvia RadinSilvia Radin

Cosa ha detto Silvia Radin a Verissimo?

Ospite di Verissimo, Silvia Radin ha ribadito la posizione della famiglia sulla morte della cugina Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022.

“Per noi non è stato un suicidio. Conoscevamo Liliana, sapevamo come ragionava. Era un’amante della vita”, ha dichiarato. La Procura di Trieste ha più volte sottolineato la complessità e l’articolazione delle indagini, ancora in corso dopo anni di perizie e approfondimenti tecnici.

Silvia Radin ha parlato di presunti errori nelle fasi iniziali: “Dalla sera del ritrovamento sono stati fatti tanti errori, hanno inquinato le prove”. Si tratta di valutazioni personali espresse in trasmissione, mentre l’attività giudiziaria prosegue.

Le parole sul marito Sebastiano Visintin

Per la morte di Liliana Resinovich, allo stato attuale, l’unico indagato risulta il marito, Sebastiano Visintin. L’uomo si è sempre dichiarato estraneo ai fatti.

In trasmissione, la cugina ha espresso dubbi sul matrimonio: “Lei era sempre un po’ triste. Non era felice con il marito. Era assuefatta. Quando stavano per agitarsi, lei mi diceva: “Lascialo perdere, che è matto”.”. Ha inoltre parlato di “bugie e incongruenze” nelle dichiarazioni rese da Visintin, aggiungendo: “Noi abbiamo dato spunti agli inquirenti, ma non possiamo sostituirci a loro”.

Le affermazioni rappresentano la posizione della famiglia e si inseriscono in un procedimento ancora aperto. Come previsto dalla legge, ogni persona indagata è da considerarsi non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva.

Il ricordo di Claudio Sterpin

Nel corso dell’intervista, Silvia Radin ha ricordato anche Claudio Sterpin, definito “amico speciale” di Liliana, recentemente scomparso.

“Claudio ha trascurato la sua salute per combattere per Liliana”, ha detto, descrivendolo come una persona impegnata e molto legata alla cugina. Anche Sterpin, in passato, aveva escluso l’ipotesi del suicidio.

Il dolore per la salma e l’attesa della verità

Particolarmente toccanti le parole sulla mancata restituzione della salma: “Abbiamo un buco al cimitero vuoto. Dove portiamo i fiori?”.

La famiglia attende da quattro anni di poter celebrare pienamente il lutto. “Questo è un dolore che continua giorno dopo giorno. Vogliamo la verità. Abbiamo diritto alla verità”.

Il caso di Liliana Resinovich resta al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. Le indagini proseguono con l’obiettivo di fare piena luce su quanto accaduto, mentre la famiglia continua a chiedere risposte definitive su una vicenda che, a distanza di anni, resta ancora aperta.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Alzano Lombardo, 57enne accompagna a casa 29enne ubriaca e abusa di lei: braccialetto elettronico

Feb 21, 2026 Redazione
Attualità

Morti in tenda ad Ascoli Piceno: coppia trovata senza vita sul Tronto, il cane li ha vegliati per ore

Feb 21, 2026 Redazione
Attualità

Luciano Capasso disperso a Saint Moritz: la madre chiede un referente diretto e porta la ricompensa a 50mila euro

Feb 21, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Liliana Resinovich, la cugina a Verissimo su Visintin: ‘Diceva lascialo perdere che è matto’

Attualità

Alzano Lombardo, 57enne accompagna a casa 29enne ubriaca e abusa di lei: braccialetto elettronico

Sport

Milano Cortina 2026, bronzo per Andrea Giovannini nella mass start: Lollobrigida quarta

Attualità

Morti in tenda ad Ascoli Piceno: coppia trovata senza vita sul Tronto, il cane li ha vegliati per ore

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.