Roma, tenta di rubare collanina: linciato al Quarticciolo, Salvini: ‘Non è da Paese civile’ (VIDEO)

Un linciaggio durato oltre due minuti, efferato, violento ed a cui via via si aggiungono più persone. Una giustizia fai da te ai danni di un uomo, un cittadino indiano di 36 anni, colpevole di avere tentato di scippare la catenina ad una donna di 90 anni.

Violento pestaggio al Quarticciolo di Roma: 36enne indiano tenta di rubare collanina a 90enne

Teatro del feroce raid il quartiere periferico del Quarticciolo a Roma: l’uomo è stato picchiato selvaggiamente di giorno, tra passanti, giovani e anziani, indifferenti. Una scena di drammatica violenza finita, come spesso accade, sui social e diventata virale in poche ore.

Un video postato da un abitante della zona che dalla sua finestra ha ripreso tutte le fasi del violentissimo pestaggio avvenuto in via Ugento in una zona difficile della Capitale frequentata dai tossicodipendenti che si riforniscono dai pusher della zona.

Ed forse proprio l’acquisto di sostanze stupefacenti è alla base di quanto avvenuto. Probabilmente il 36enne, poi arrestato per rapina dai carabinieri della Casilina, si era recato lì per cercare droga e non avendo il denaro per acquistare la dose di crack ha tentato di strappare la collanina d’oro.

Lo scippatore è stato arrestato dai carabinieri, Salvini: ‘Un conto è la legittima difesa, altro dare a calci e pugni in strada’

“Un conto è la legittima difesa in caso di aggressione violenta, di cui rimango un sostenitore, poiché se la mia vita o quella di mio figlio è a rischio ho il diritto di difendermi. Non possiamo avere un poliziotto in ogni camera . Altro conto, invece, prendere a calci e pugni un rapinatore in strada: questo non è da Paese civile.

Diciamo che se invece di rapinare una novantenne fosse stato a lavorare in cantiere, probabilmente quel 26enne si sarebbe risparmiato qualche problema”.- ha detto il Vice premier Matteo Salvini ospite al festival “Itaca 20.23” in corso a Formello.