L’influencer Aanvi Kamdar precipita e muore mentre scattava foto alle cascate di Kumbhe

La 27enne influencer Aanvi Kamdar è morta tragicamente martedì 16 luglio mentre realizzava contenuti da condividere sui social dalla cascata di Kumbhe a Marjurne, in India. La giovane ha fatto un volo di 90 metri precipitando in un burrone.

La 27enne Aanvi Kamdar è precipitata in un burrone dopo un volo di 90 metri sotto gli occhi degli amici

Diversi amici con cui si era recata nella suggestiva località hanno assistito all’incidente ed hanno chiamato immediatamente i servizi di emergenza. Quando i soccorritori sono giunti sul posto hanno dovuto superare non pochi ostacoli prima di raggiungerla vista la profondità e le caratteristiche del luogo. “Anche dopo averla raggiunta, è stato difficile rialzarla, perché era ferita e pioveva a dirotto Così abbiamo deciso di tirarla fuori usando una carrucola verticale”. Uno dei soccorritori, Shantanu Kuveskar, ha spiegato che Aanvi Kamdar è caduta sulla dura e scivolosa zona di rocce a circa 91 metri nella valle.

“È stata fatta salire utilizzando una barella attaccata a delle corde per la discesa in corda doppia. Era viva e reattiva quando è stata estratta dalla gola mortale”. La 27enne è stata trasportata in ospedale nella vicina Mangaon sotto ventilazione assistita ma è deceduta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nella caduta. Aanvi Kamdar era seguita da 300mila follower.

I difficili soccorsi e il decesso poco dopo essere arrivata in ospedale

Oltre a pubblicare contenuti di viaggio sui social media la giovane donna era anche un commercialista. Lei e i suoi amici avevano scelto di recarsi alla cascata durante la stagione dei monsoni per immortalarla in tutto il suo fascino. Le autorità locali hanno invitato i turisti a prestare attenzione quando visitano la zona montuosa.

Non è la prima influencer che perde la vita per realizzare contenuti in luoghi pericolosi. Ad aprile la 39enne Inessa Polenko ha perso la vita mentre cercava di realizzare un selfie da una scogliera a Gagra (Georgia) nello stato parzialmente riconosciuto dell’Abkhazia.