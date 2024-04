Selfie mortale per l’influencer russa Inessa Polenko, precipita da una scogliera e muore (VIDEO)

L’influencer ed estetista Inessa Polenko è tragicamente morta mentre tentava di realizzare un selfie a Gagra (Georgia) nello stato parzialmente riconosciuto dell’Abkhazia, nel Caucaso meridionale.

Inessa Polenko ha scavalcato una barriera per realizzare uno scatto da brividi a Gagra

Un incantevole scenario che si affaccia su Mar Nero con la 39enne che voleva realizzare uno scatto da brividi per i suoi 9mila follower su Instagram. Secondo una prima ricostruzione Inessa Polenko è arrivata in cima ad una scogliera e, dopo aver scavalcato una barriera, sarebbe inciampata e caduta per 50 metri dal precipizio su una spiaggia sottostante.

Sul posto sono intervenuti i paramedici e la signora Polenko è stata portata in ospedale. Tuttavia è stata dichiarata morta poco dopo il suo arrivo. Un’agghiacciante video, diventato virale, riprende la donna nel drammatico momento della caduta con un uomo che tenta disperatamente di salvarla, ma senza successo.

La 39enne influencer è precipitata per 50 metri, il disperato tentativo di un uomo di salvarla e il video virale

La russa Inessa Polenko condivideva sui social le sue avventure in giro per il mondo. Dagli scatti a Dubai a quelli in Egitto fino alla Crimea occupata dai russi.

La 39enne lavorava come estetista e aveva clienti a Mosca e nella località di Sochi, dove viveva. Un’indagine sulle circostanze della morte dell’influencer è stata ora avviata in Abkhazia ed è tuttora in corso. Le esequie sono state celebrate a Sochi martedì 9 aprile.