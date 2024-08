Lucia Felici uccisa a Castelnuovo di Porto, le urla strazianti e l’ipotesi dello strangolamento: marito in caserma

Sarebbe morta per strangolamento Lucia Felici che è stata trovata senza vita in via Bellavista al civico 8, a Castelnuovo di Porto vicino Roma.

La 75enne Lucia Felici è stata trovata priva di vita in casa a Castelnuovo di Porto, marito in stato confusionale

La tragedia si è consumata la mattina di venerdì 9 agosto quando i carabinieri hanno fatto accesso all’appartamento dal quale i vicini avevano sentito urlare, hanno trovato il corpo della 75enne e il marito della donna, un 82enne in evidente stato confusionale. A contattare gli uomini dell’Arma una vicina dopo aver sentito le grida d’aiuto della vittima. “Mancavano 5 minuti alle 7:00, urlava come se fosse caduta. Non li ho mai sentiti litigare, erano sempre gentili. Mi sono subito spaventata” – ha detto la donna ancora scioccata per quanto accaduto precisando che la coppia ha tre figli (due maschi e una donna).

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, Lucia Felici sarebbe morta per strangolamento ma la certezza la si avrà soltanto dopo l’autopsia. Al momento l’uomo è stato portato nella caserma dei carabinieri.

La vicina ha lanciato l’allarme: ‘Ho sentito urlare e chiedere aiuto’

L’inchiesta sulla tragedia di Castelnuovo di Porto è stata affidata al pm del tribunale di Tivoli che nelle prossime ore interrogherà il marito 82enne della donna. Se confermate le prime ipotesi si tratterebbe il secondo femminicidio in pochi giorni. Appena martedì scorso la 72enne Annarita Morelli è stata uccisa dal marito in strada a Fonte Nuova.