Annarita Morelli uccisa per 300 euro di alimenti: ‘Piuttosto l’ammazzo’, il Gps e il ‘controllo osseo’

“Piuttosto l’ammazzo, ma non le do la separazione”. Il 74enne Domenico Ossoli ha dato seguito a quello che sembrava uno sfogo con i tre figli, Gianmarco di 29 anni, Massimiliano, di 42 e Alessandro di 45 anni. Una rabbia che cresceva di giorno in giorno nei confronti della moglie, la 72enne Annarita Morelli con la quale era in fase di separazione.

Domenico Ossoli si era sfogato con i tre figli: ‘L’ammazzo, ma non le do la separazione’

Durante la prima udienza di marzo erano stati disposti 300 euro di alimenti. Mantenimento che era diventato un ossessione. “Era furioso ed urlava di continuo per la sua situazione. Cercavo di calmarlo e fargli capire che la moglie non poteva campare senza quei soldi anche perché doveva dare una mano a un figlio che aveva una situazione precaria di lavoro” – ha detto un amico. Nonostante ciò nessuno avrebbe mai immaginato il drammatico epilogo della mattina di martedì 6 luglio a Fonte Nuova, vicino Roma. Sulla via Palombarese, nella frazione Santa Lucia, c’è un veterinario dove da anni Annarita Morelli, 72 anni, porta i gattini della sua colonia felina.

La donna ha parcheggiato la sua auto nello spiazzo davanti al centro anziani, per poi raggiungere lo studio medico e ritirare la ricetta medica per i suoi gatti. Un ultimo saluto alla dottoressa e poi il ritorno alla sua auto. Ad attenderla, però, c’era il marito, o meglio quello che stava per diventare il suo ex marito visto che la donna aveva avviato le pratiche per la separazione. L’uomo, 74 anni, ha estratto la pistola e ha esploso un colpo verso la donna, seduta al posto di guida, uccidendola sul colpo.

Poi la confessione di fronte allo sguardo impietrito e incredulo del tabaccaio che, uscito in strada, non ha potuto far altro che chiamare i carabinieri. Omicidio documentato anche da un video in cui si vede il 74enne parcheggiare alle 8:37 la Panda grigia davanti all’hotel “La Brocca”, a 500 metri dal luogo del delitto. Ha un cappello in testa e la borsa a tracolla dove teneva la Beretta 7,65 con la quale ha esploso il colpo mortale.

Il Gps per tenere sotto controllo Annarita Morelli, il video che documenta l’omicidio a Fonte Nuova

Domenico Ossoli che, come ha spiegato il procuratore di Tivoli Francesco Menditto in una nota, esercitava un “controllo osseo” sulla moglie tanto da averle piazzato di nascosto un Gps nell’auto e aver attivato “ulteriori modalità di controllo” per monitorare i suoi spostamenti. In virtù di ciò gli potrebbe essere contestato l’omicidio premeditato.

Ossoli si era trasferito vicino Norcia, città di origine, dopo che la moglie lo aveva allontanato 4 anni fa dalla casa coniugale per un tradimento. Sabato era tornato a Tor Lupara dove spesso svolgeva lavori di giardinaggio appoggiandosi al box di cui conservava ancora l’uso esclusivo. “È venuta per prendere una ricetta, poi si è allontanata verso la macchina ed è successo un po’ di panico” – ha raccontato la veterinaria, Cristina Bottiglione.